Sofie Petersen tildelt Nersornaat i guld

Redaktionen Lørdag, 13. februar 2021 - 09:43

Det er formanden for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, der overrakte en guld Nersornaat til Biskop Emerita, Sofie Petersen. Sofie Petersen modtager den fornemme anerkendelse af Inatsisartut for sit årelange virke som biskop i Grønland og sit engagement i det grønlandske kirkesamfund.

Under sin tale lægger formand for Inatsisartut, Vivian Motzfeldt, at Sofie Petersen i sit virke som Biskop har været et fast pejlemærke for hele landet og været omdrejningspunktet for udviklingen af folkekirken.

- Denne betydningsfulde indsats har været synlig gennem dit mangeårige virke og de meget forskellige typer af udfordringer du har mødt på din vej, fra de rent forkyndelsesmæssige udfordringer til de mere kirkepolitiske udfordringer på højeste plan, hvor eksempelvis den grønlandske folkekirke også skulle finde sin plads i rigsfællesskabet, siger Vivian Motzfeldt og fortsætter:

- Du har også virket gennem skiftende grønlandske regeringer, og i med- og modvind til folkekirken gennem årene, men du har altid været kristendommens og folkekirkens stensikre pejlemærke i Grønland, lyder det.

Den første kvindelige Biskop

Sofie Petersen blev præsteordineret tilbage i august 1987. Den 1. november 1993 fik kirken i Grønland status som selvstændig stift, og Sofie Petersen blev biskop over Grønlands Stift den 1. maj 1995. Dermed har hun fejret 25 års jubilæum i 2020, og blev pensioneret i slutningen af november 2020.

Nersornaat i guld er den fornemste fortjenstmedalje, som kan tildeles af Inatsisartut. Nersornaat i guld kan tildeles højest en gang årligt, oplyses det på Inatsisartuts hjemmeside.

Biskop Emerita Sofie Petersen er også tildelt Ridder af Dannebrog i 1996, Ridder af 1. grad af Dannebrog i 2001, Nersornaat i sølv i 2002 samt Kommandør af Dannebrogsordenen i 2014.