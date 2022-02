Sofia Geisler forlader Inatsisartut

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. februar 2022 - 11:40

Sofia Geisler har fået en mulighed, som hun har svært ved at komme udenom. Derfor har hun efter længere tids overvejelse besluttet at takke ja til et job, og vælger derfor at træde ud af sit hverv som medlem i Inatsisartut fra i dag tirsdag den 15. februar.

Det meddeler hun på sin officielle Facebookside.

Hun starter som specialkonsulent i ”Ocean North Kalaallit Nunaat”.

- Som sagt, så har det ikke været en nem beslutning, da det at kunne udøve politisk indflydelse via arbejdet i Inatsisartut har været en gave for mig. At arbejde i udvalg, at være med i debatten i salen, og det at være med til at træffe beslutninger, som får så stor en indflydelse på en række borgere, skriver hun på sin side.

Medlem i fire år

Sofia Geisler har været medlem i Inatsisartut de sidste fire år. Ved seneste valg til Inatsisartut fik hun 116 personlige stemmer og kunne dermed fortsætte endnu en valgperiode.

Mariia Simonsen står som den næste suppleant til Inatsisartut. Hun har tidligere været suppleant, men trådte ud igen efter endt efterårssamling, da Eqaluk Høegh skal vende tilbage efter sit orlov.

Sofia Geisler har som medlem af Inatsisartut været formand for udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg i en periode.

Retssikkerhed, folkeskolen og tandbøjler

Sofia Geisler vælger i sit opslag at takke for muligheden for at kunne have haft politisk indflydelse. Hun har blandt andet fokuseret på ordblinde og personer med læse- og skrivevanskeligheder, manglende tilbud på tandbøjler, skærpelse af foranstaltninger for personer, der misbruger børn seksuelt og konsekvenser af husholdningers udledning af miljøskadelige stoffer i vandet.

- Igennem arbejdet i Inatsisartut har jeg fået og haft en fantastisk mulighed for at arbejde for det jeg brænder for; indflydelse på at sikre bæredygtige løsninger, og for en fremtidig stærkere fundament for det enkelte menneske. Ikke mindst har jeg lagt vægt på en ordentlig relation til omverdenen, baseret på gensidig respekt og med fokus på langsigtede og bæredygtige løsninger på området, lyder det fra Sofia Geisler.

Og hun fortsætter med at forfølge sine mål, også i sit arbejde som specialkonsulent, når det kommer til bæredygtighed.

Oceans North er en ikke-statslig organisation (NGO), der fremmer havbeskyttelse såvel som bæredygtig brug af havets levende ressourcer i samarbejde med oprindelige folk og lokale kystsamfund.

I dag er Sofia Geislers første arbejdsdag som specialkonsulent i ”Ocean North Kalaallit Nunaat”.