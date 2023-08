Søn til den dræbte: Min fars sjæl skal vende tilbage til Grønland

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. august 2023 - 10:42

Patrick Valet Illum planlægger en tur til Nordsjælland i den nærmeste fremtid. Han har endnu ikke samlet mod nok til at slippe asken af sin far, der lige nu ligger i en urne i hans lejlighed.

Hans far, 56-årige Ove Kirk, født Ovinguak Inunguak Jakob Eli Jensen, døde efter et voldsomt overfald i Kalundborg i midten af juni.

- Min far blev født i Grønland, han havde en dansk far og en grønlandsk mor, men flyttede til Danmark med sin mor, da han var fem år. Han har altid snakket om at rejse til Grønland igen for at opleve landet. Det nåede han ikke, fortæller Ove Kirks søn, Patrick Valet Illum.

Ifølge Patrick bor Ove Kirks danske far fortsat i Grønland, men han ved ikke hvem han er eller, hvor han bor i dag, men er blevet fortalt af sin afdøde far, at farfar er importør i Grønland.

Sjælen skal hjem

Det sidste billede, som Patrick Valet Illum har taget af sin far Ove Kirk, før han døde i midten af juni efter stump vold. Privatfoto Ove Kirk blev kremeret efter sit ønske, og bisat i Holbæk ved en lille ceremoni den 12. juli.

Patrick Valet Illum har altid hæftet sig ved, at hans far troede på, at sjælen lever videre. Derfor vil han gerne opfylde hans fars livslange drøm. Han kan ikke rejse til Grønland lige nu på grund af en del helbredsmæssige udredninger, men han vil gøre det næstbedste.

- Jeg vil sprede hans aske over Nordsjællands hav, så asken kan vende tilbage via strømmen til Grønland. Så kan jeg selv gå tilbage til Nordsjælland, og skænke min far en tanke i eftertiden, fortæller han.

Den 18. juni, hvor politiet bankede på hans dør husker han stadig tydeligt. Hans far døde efter kvæsteler fra et overfald. Sagen efterforskes fortsat i dag af det danske politi.

- Hans dødsfald kom som et chok. Han var en god støtte for mig lige i den tid, hvor jeg var ved at komme op fra det rod, jeg selv havde skabt. Jeg fortsætter mine nyfundne værdier, også til ære for min far, siger Patrick Valet Illum.

Vil selv rejse til Grønland

Patrick Valet Illum fortæller til Sermitsiaq.AG, at hans far Ove Kirk, altid havde snakket om Grønland. Hvor smukt, han husker landet, og hvor meget han ønsker at se landet igen.

Patrick Valet Illum har endnu ikke været i Grønland, men rejsen ligger højt på hans to-do-liste:

- Min far var en stolt grønlænder. Og jeg er også meget stolt over at have grønlandsk blod i mig. Jeg har et ønske om at komme op til Grønland for at se, hvad det er min far altid fortalte om. Så på et tidspunkt rejser jeg op. Jeg skal nok få set Grønland, men det bliver uden min far ved min side, som vi ellers har snakket om, siger Patrick Valet Illum.