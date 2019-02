Sømandshjemmet i Sisimiut får nyt bestyrerpar

Hanne Baltzer Lørdag, 02. februar 2019 - 08:50

De ansættes fra den 1. juli og afløser Jytte og Preben Andersen. Dermed skifter de københavnerlivet ud med travle dage nord for Polarcirklen i Grønlands næststørste by.

Sammen med deres lille søn Winston glæder de sig til deres nye liv.

- Vi har i lang tid haft et ønske om at arbejde et sted, hvor vi kan flette vores kristne tro og værdigrundlag ind, og så fik vi øje på muligheden for at komme til Grønland for Sømandsmissionen, fortæller Sofie. Magnus føjer til:

- Da vi begge gik hjemme på barsel med Winston nogle måneder, blev der tid til at reflektere og tænke os om på ny. Om hvad, det var, vi ville sådan i det hele taget. Jeg fik gode jobtilbud, men det her er det rigtige for os. Vi træder ikke ned af karrierestigen, vi hopper over på en anden!

Kompetence

Sofie skriver pt. speciale i humanfysiolog og har sideløbende med studiet været gymnasielærer i biologi og idræt på Borupgaard Gymnasium. Magnus er uddannet cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi. Han kommer fra et job som organisations- og ledelseskonsulent hos Nobiles, hvor vidt forskellige organisationer – fra Folketinget til Politiet og Røde Kors - har nydt godt af hans kompetencer.

Sofie og Magnus Rejkjær Elleby ses her sammen med sønnen Winston Privatfoto

Parret er på ingen måder bange for at lære nyt eller blive udfordret. De mødte hinanden på Løgumkloster Efterskole, og selv om det ikke er årtier siden, er deres CV fyldige. Hos Sofie står der eksempelvis formidler på Experimentarium og teambuildings-instruktør, og hos Magnus restaurantchef og trælastsælger.

- Vi trives med at være omgivet af og i dialog med mennesker, og derfor virker hotelbranchen ikke så fjern. Desuden glæder vi os til at drive en spændende forretning med et godt formål med fokus på diakoni og mission, siger Sofie.

Inkluderende stil

Sofie og Magnus glæder sig også til mødet med de grønlandske medarbejdere og de danske volontører, der altid er en del af et sømandshjem i Grønland:

- Det er en helt vild fed ting, at der er unge, som vælger at arbejde på sømandshjemmet. Vi vil skabe en inkluderende og kærlig ramme, hvor der er plads til at være den, man er. Unge står midt i at skulle finde ud af, hvem de er, og hvilken retning livet skal dreje. Ved at tage til Grønland har de allerede udvist mod. Vi glæder os til at dele tiden med dem, og vise dem, at veluddannede voksne også gerne vil tjene.

Sofie og Magnus har baggrund i Luthersk Mission/ Missionsforbundet og kommer nu i København Vineyard, hvor de især er engageret i ungdomsarbejdet. Vineyard er også kendetegnet ved at være en meget udadvendt kirke med fokus på diakonalt arbejde, hvilket Sofie og Magnus trives med.

- Vi betragter ikke os selv som missionærer, men holder af at praktisere vores tro gennem medmenneskelige handlinger. Vi taler med mange om tro og tvivl, fortæller Sofie.

Næstekærlighed

- Specielt næstekærlighed er i stor interesse. Vi betragter alle mennesker som helt unikke og værdifulde, og denne grundholdning opmuntrer os til at møde mennesker med kærlighed i ord og handlinger. Og så oplever vi gang på gang den glæde, der er ved at møde mennesker med denne tilgang, fortsætter Magnus.