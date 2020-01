Sømandshjem har store byggeplaner

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 20. januar 2020 - 13:37

Efter kun et år som bestyrer af Sømandshjemmet i Nuuk er parret Ulla og Jacob Tindalíð parat til at udvide Sømandshjemmet betragteligt.

Udvalg for Anlæg og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq skal i dag tage stilling til et kommunalplantillæg, der sikrer, at arealerne omkring Sømandshjemmet kan bebygges yderligere med værelsesfløje, konceferencecenter og bestyrerbolig.

Tre byggeområder

Forvaltningen har inddelt området ved Sømandshjemmet i tre byggeområder, hvor der kan bygges i op til 4, 3 eller 2 etager, hvor stueetagen i alle tilfælde udgør 1 etage, fremgår det af sagsfremstillingen til politikerne i anlægsudvalget.

- Nuuk oplever en voksende turisme og udvikling generelt. Derfor er der et voksende behov for udbygning af byens udbud af hotelfunktioner og restauranter. Den nærtliggende havn med anløb af krydstogtskibe, beliggende øst for Sømandshjemmet, er et stort aktiv til turismen i Nuuk. Sammen med den fremtidige udvidelse af lufthavnen og effekten heraf, forventes turismen fortsat at udvikle sig i fremtiden, står der i redegørelsen.

Desuden fremgår det, at der i trekantsområdet, hvor Sømandshjemmet er placeret, kan etableres andre erhverv.

- Der gives mulighed for, at der i området kan opføres ny bebyggelse, samt udvidelse/tilbygning/ombygning af eksisterende. Bebyggelse kan indrettes til hotel, konferencecenter, restaurant, diakoni- og missionsfaciliteter og andet serviceerhverv med publikumsorienterede funktioner, samt enkelte boliger. Foruden disse serviceerhverv gives

mulighed for at indpasse erhvervsmæssige formål i form af liberale erhverv (reklamebureauer, IT-virksomheder, advokater, arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, revisorer og lignende), klinikker (tandlæge, fodterapeut, psykolog og lignende), service, offentlig administration, og lignende.

Krav til arkitekturen

- Der gives mulighed for nedrivning og ombygning af eksisterende bebyggelse, samt etablering af ny bebyggelse og tilbygning inden for de fastlagte byggeområder, står der.

Desuden stilles der krav om, at ny bebyggelse i sin udformning, materialer og farver skal være tilpasset den eksisterende bebyggelse.

Tiltræder udvalget indstillingen skal sagen videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv, som skal stå for den endelige godkendelse af kommuneplantillægget. Herefter skal den sendes i en otte ugers høringsfase og Kommunalbestyrelsen orienteres.