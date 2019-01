Sømandshjem får nyt bestyrerpar

Hanne Baltzer Tirsdag, 29. januar 2019 - 14:05

Med de brede faglige kompetencer glæder de sig til at gå i land på øen Aasiaat, der har 3100 indbyggere.

- Vi har gennem længere tid ønsket at rejse ud og være i tjeneste. Det har fyldt os. Så det at kunne stå i en opgave, der kombinerer arbejdsliv og mission, er en mulighed vi ser frem til, fortæller Lisbeth, der glæder sig til samarbejdet med ægtemanden.

Ledelse, drift, økonomi, teknisk snilde og vedligehold er ikke fremmede for parret, hvilket de får brug for i det lille samfund nord for Polarcirklen. Desuden har de begge en stor tilknytning til den maritime verden, Søren som sømand, og Lisbeth med bl.a. joberfaring fra Svendborg Søfartsskole.

Diakonalt arbejde

De vil gerne være synlige i det maritime miljø og styrke et diakonalt arbejde i byen, men først vil de lande og lytte sig ind på, hvad de lokale medarbejdere, volontørerne og nuværende bestyrere byder ind med. De vil lære af dem og så tage deres eget afsæt:

- Vi vil lytte rigtig meget for at finde ud af, hvad der allerede virker på det velfungerende og travle sømandshjem. Vi tager derop i tillid til, at Gud leder os og viser, hvad det er, vi skal. Vi går ind i opgaven med åbne øjne, og vi rejser derop med ydmyghed og respekt for grønlænderne, siger hun.

Trives i mindre miljøer

Både Lisbeth og Søren trives i et mindre miljø, fordi de oplever, at der ofte er stærke fællesskaber. De bor også i et lille samfund nu, og det kan de lide:

- Vi trives, når der brug for alle i et fællesskab. Det giver en helt særlig samhørighed og skaber en villighed til at give af sig selv. Mindre og måske lidt isolerede steder bliver man ofte nødt til at finde en løsning selv, og så er der brug for alle inputs.

Sømandshjemmet i Aasiaat

Det nye bestyrerpar håber også på at kunne være betydningsfulde voksne for de danske volontører, der er på sømandshjemmet:

Støtte for børn

- Da vi ikke selv har børn, har vi fået lov til at være betydningsfulde voksne for børn og unge i vores private omgangskreds. Det holder vi meget af. Vi vil gerne være medvandrere. I Aasiaat ser vi frem til at både udfordre og drage omsorg for de unge medarbejdere – og vi spiller gerne bolden tilbage til dem, når de afprøver deres potentiale, slutter Lisbeth med et smil.