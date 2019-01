Sømandshjem får nyt bestyrerpar

Hanne Baltzer Mandag, 07. januar 2019 - 09:04

Det nye bestyrerpar har boet i Nuuk siden barndommen, og de bor her fortsat med deres to sønner Benjamin og Daniel på 13 og 11 år.

- Det her job rammer lige i hjertet, og da vi har boet i Nuuk det meste af vores liv, er den grønlandske kultur vor hjemmebane. Godt nok er branchen ny, men meget af det andet er kendt – eksempelvis sproget. Vi har i hvert fald både ideer og stort engagement, oplyser parret.

Ulla kommer fra et job som sekretær i sundhedsplejen, har en økonomiuddannelse og er også uddannet social- og sundhedshjælper. Jacob har en baggrund inden for markedsføring og salg og har bl.a. en HD i organisation og ledelse. Han har joberfaring fra bl.a. Air Greenland og Tele Erhverv Salg.

Tager ansvar

De mødte hinanden i ungdomsgruppen i Ebeneserkirken og har været sammen lige siden:

- Det betyder meget for os at arbejde for Herren, sådan som vi kan gennem sømandshjemmet. Og samtidig har vi længe ønsket at arbejde sammen professionelt, og den mulighed får vi så nu. Det er virkelig bønnesvar og en overraskelse, udbryder Ulla.

- Opfordringen til at søge jobbet kom bag på os, men efter bøn og overvejelser var vi pludselig rigtig spændte. Sømandshjemmet lærte vi bedst at kende via Solveig og Søren Eriksen, som også har hjerte for at nå mennesker og hjælpe på alle måder, tilføjer Jacob.

Det er en ny branche, men parret er vant til at tage ansvar, både i frivilligt arbejde og professionelt. De ser bestyrerjobbet som en tjeneste.

- Vi har spist på sømandshjemmet, Ullas mor har arbejdet der som ung, og det er en tradition at gå derned og spise spejlæg og bacon med svigerfar, smiler Jacob. Hans familie stammer fra Færøerne, men han er 3. generation i Grønland.