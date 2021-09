Søkortproduktionen speedes op

Redaktionen Søndag, 12. september 2021 - 15:45

Det går fremad med produktionen af de sydvestgrønlandske søkort. Allerede i år udgiver vi de første foreløbige udgaver og i 2023 er vi færdige med basiskortene. Men hele Sydvestgrønland vil først være dækket med komplette søkort i 2026, skriver avisen Sermitsiaq.

Det oplyste direktør i Geodatastyrelsen Pia Dahl Højgaard, da Geodatastyrelsen deltog i det årlige maritime brugermøde i Nuuk.

Her mødes de tre statslige institutioner med ansvar for den grønlandske søsikkerhed med repræsentanter for brugerne, blandt andet rederier, havne og Departementet for Boliger og Infrastruktur. På mødet deltog også Grønlands Politi og Arktisk Kommando.

Sikkerheden skal øges

– De tre statslige institutioner arbejder alle med søsikkerhed, så det er et vigtigt møde, hvor vi drøfter, hvordan man kan øge sikkerheden til søs, forklarer Kenneth Lund Bøjler, der er afdelingschef i Departementet for Boliger og Infrastruktur. Departementet stod for praktikken i forbindelse med mødet, der blev holdt i Katuaq med godt 40 deltagere, blandt andet repræsentanter for de grønlandske havne og rederier.

