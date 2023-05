- Søkablet er meget sårbart: Vi risikerer at blive isoleret fra resten af verden

Anders Rytoft Tirsdag, 02. maj 2023 - 07:43

DR's opsigtsvækkende dokumentarserie 'Skyggekrigen', der afslører, hvordan Rusland fører hybridkrig i de nordiske lande, har gjort indtryk på MF Aaja Chemnitz.

Russiske spioner arbejder i Norden og ved Færøerne, men der er endnu ikke kommet noget frem om, hvorvidt det foregår i grønlandsk farvand.

På baggrund af dokumentaren har Aaja Chemnitz for nylig rejst spørgsmålet over for den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) om mulig spionage og sabotage af den kritiske infrastruktur her i landet.

Noget, der potentielt kan isolere Grønland fra resten af verden.

Chemnitz kan ikke udelukke, at det samme muligvis gør sig gældende her i Grønland, hvor store dele af samfundet er dybt afhængig af forskellige former for digital kommunikation. Det er i mange tilfælde vores primære kontaktform til hinanden og omverdenen, hvorfor beskyttelse af den kritiske infrastruktur - ifølge Chemnitz - bør være en topprioritet, da angreb kan have store konsekvenser.

IA-politikeren minder om strømafbrydelsen i Nuuk, hvor byen blev mørklagt og telekommunikationen sat ud af spil, hvilket lammede store dele af samfundet.

Situationen har ændret sig markant

Aaja Chemnitz tilføjer, at store dele af det grønlandske samfund er dybt afhængig af den digitale infrastruktur og særligt søkablet:

- Vi ved, at søkablet er meget sårbart, og vi skal derfor have øget vores viden om mulig spionage og sabotage. Arbejdet for fred kræver større overvågning og viden om aktiviteter i grønlandsk farvand, lyder vurderingen.

Verdens- og sikkerhedssituationen har som bekendt ændret sig markant over de seneste år. Der er krig i Ukraine og en regulær magtkamp udspiller sig, lyder det videre fra politikeren, som oplyser, at Inuit Atagatigiit vil arbejde hårdt på, at sikkerheden i Grønland bliver styrket gennem blandt andet overvågning og beskyttelse af kritisk infrastruktur.

Sikkerhedspolitik, som verden ser ud lige nu, er ifølge Aaja Chemnitz et særdeles vigtigt område, som kræver øget fokus og høj prioritet.

Chemnitz afventer forsvarsministerens svar på en række spørgsmål.