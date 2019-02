Søkabel: Rederi risikerer million-lussing

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 13. februar 2019 - 12:56

Tele-Post har fastslået, at det var en trawler, som var årsag til det seneste søkabel-brud 30 kilometer syd for Sisimiut, hvilket går ud over internetkunderne helt op til Upernavik.

Tele-Posts administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen har sat en advokat på sagen, og det kan ende med et erstatningskrav på mange millioner kroner. Det er imidlertid uvist, hvilket rederi Tele-Post har identificeret som synderen.

Store erstatningsbeløb

Bestyrelsesformand Henrik Leth, Polar Seafood, afviser, at rederiet er involveret i den aktuelle sag.

- Heldigvis er vi ikke involveret i denne sag. Vi har tidligere været uheldige at rive søkabler over i canadisk farvand, og det har kostet os et to-cifret millionbeløb i erstatning, oplyser Henrik Leth til Sermitsiaq.AG.

Erstatningsbeløbene blev i Polar Seafoods tilfælde dækket af en forsikring.

Afviser kritik

Henrik Leth stiller sig i øvrigt uforstående over for den kritik, som visse borgere udtrykker i debatsporet i sagen. Flere kritiserer Tele-Post for at have lagt søkablet i et farvand med mange fisk.

- Min opfattelse er, at Tele-Post over for fiskerierhvervet har gjort meget for at fortælle om det nye søkabel. De har lavet informationsmateriale og holdt dialogmøder. Ja, teleselskabet har håndteret det meget professionelt, mener Henrik Leth.