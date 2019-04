Søkabelet skal snart repareres

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 29. april 2019 - 15:11

Udvalget for teknik i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia er træt af den langsomme internet, efter søkablet fik et brud den 21. januar i år.

Kort og kontant kræver de, at Tele-Post skal igangsætte reparationen, så alle borgere i Nordgrønland igen kan have en hurtigere internetforbindelse.

- Det er uacceptabelt at internettet skal være så langsom i så lang tid, når internettet er en del af arbejdsredskaberne i hverdagen her i landet, skriver formand for udvalg for teknik, Sakio Fleischer (S).

Flere brud

Tele-Post har været hårdt ramt af søkabelbrud siden slutningen af 2018. Indtil videre er en ud af tre brud repareret. Men selskabet mangler stadig at reparere bruddet nord for Sisimiut og søkablet nord for Qaqortoq.

Men nu er hjælpen på vej, meddeler Tele-Post i en pressemeddelelse.

Skibet, Horizon Enabler er nemlig klar til at sejle mod Grønland igen. Skibet har været i Canada for at hente reservedele og ny besætning i starten af april.

Nord først

- TELE-POST regner med at skibet kan starte reparationen af søkabelbruddet nord for Sisimiut, i starten af maj. Hvor længe reparationen skal vare, vil først blive vurderet når søkablet er fanget og besætningen har undersøgt, i hvor stor omfang kablet er beskadiget, skriver Tele-Post i en pressemeddelelse.

Efter reparationen af søkablet nord for Sisimiut er færdig, skal skibet sejle mod syd for at reparere kablet nord for Qaqortoq.

Vejrforhold

Tele-Post oplyser i deres pressemeddelelse, at de følger vejrsituationen og holder alle muligheder åbne med hensyn til planen.

- Hvis vejrforholdene er vanskelige i Nordgrønland, vil skibet i stedet sejle til Qaqortoq og starte arbejdet der først, skriver Tele-Post.