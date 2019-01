Søkabelbrud: Tele-Post i nødberedskab

Sorlannguaq Petersen Fredag, 25. januar 2019 - 17:50

Mange internetkunder nord for Maniitsoq og op til Kullorsuaq, har nedsat internethastighed. Problemet skyldes et brud på søkablet syd for Sisimiut.

Det er en situation, som tages meget alvorlig af den administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen.

- Vi tager sagen dybt alvorligt, og derfor har jeg sat et nødberedskabsteam op, hvor hele ledelsen og en gruppe kernepersoner deltager. Vi holder møder hver dag for at vurdere tilstanden og koordinerer og prioriterer de forskellige indsatser. På den måde håndterer vi løbende udfordringerne, siger administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen, ifølge en pressemeddelelse.

Uvist hvornår bruddet repareres

Det er endnu ikke lykkedes for Tele-Post, at lave en aftale med et reparationsskib.

- Der arbejdes på højtryk på at indgå en aftale vedrørende et reparationsskib. Så snart denne aftale er indgået, kan vi komme med en klar udmelding om, hvornår bruddet bliver repareret, oplyser teleselskabet.

- Vi følger begivenhedens gang dagligt og gør alt, hvad vi kan normalisere netværket så hurtigt som muligt, selv om vi ved, at tilstanden ikke kan betragtes som kortvarig, siger Kristian Reinert Davidsen.

Sydgrønland god igen

Søkabelbruddet i Sydgrønland påvirker ikke længere kunderne sydpå, da al internettrafik dertil går igennem Island. Men når der kommer søkabelbrud nord for Nuuk som nu, så skal al internettrafik omdirigeres igennem radiokæden.

Tele-Post oplyser, at de vil løbende orientere kunderne og pressen om søkabelbruddet og dens udvikling.