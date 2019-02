Søkabelbrud: Kommuner opprioriteres

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 18. februar 2019 - 11:52

Det fremgår af en fælles pressemeddelelse, som teledirektør Kristian Reinert Davidsen og borgmester Palle Jerimiassen, Avannaata Kommunia, har udsendt.

Søkabelbruddet syd for Sisimiut har medført dårlige internethastigheder for området nord for Maniitsoq og op mod Kullorsuaq. Det har skabt så store frustrationer, at teledirektøren har valgt at tage til Ilulissat for at diskutere problemstillingen.

Palle Jerimiassen er glad for, at de offentlige myndigheder, herunder kommunen, har fået deres internetforbindelser prioriteret.

Ansvarlighed

- Dette betyder, at servicen forringes mindst muligt for kommunerne. Begge parter er ligeledes enige om, at vi i fælleskab har ansvar for at passe godt på søkablerne både nu og i fremtiden, skriver de to i pressemeddelelsen.

- Møderne blev afholdt for at skabe forståelse for situationen, men også for at møde befolkningen i Nordgrønland. På mødet informerede han om, kriseberedskabets funktioner og om, hvornår søkablet vil være funktionsdygtig igen, fremgår det.