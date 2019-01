Søkabelbrud gør ondt på Nanoq Media

Redaktionen Torsdag, 10. januar 2019 - 06:04

I tre kilometers havdybde gik Tele-Posts søkabel i stykker den 27. december, og det har fået alvorlige konsekvenser for en af grossisterne, der sælger internetadgange i Nuuk.

Det skriver avisen AG.

Nanoq Media har en aftale med Tele-Post om brugen af søkablet fra Nuuk til Island, og de omlægninger som teleselskabet er i gang med at lave via Canada kommer således ikke Nanoq Media til gavn.

Mister kunder

- Hver gang der er blevet slukket for internetsignalet har vi mistet kunder, og tendensen er for nedadgående, idet vi ikke har kunnet levere et stabilt signal til vores kunder, siger økonomi- og administrationschef Preben B. Ingemann og oplyser at Nanoq Media har haft 216 internetkunder, da det gik højest.

Det tal er i dag reduceret til 176 kunder, og Nanoq Media forventer, at flere kunder vil opsige deres abonnement.

Årsag ukendt

Tele-Post har endnu ikke fået en aftale i hus med et kabelskib, som skal til for at udbedre skaden. Årsagen til bruddet på såkablet er fortsat ukendt.

