Søkabelarbejdet ved Qaqortoq udsættes – igen

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 22. maj 2019 - 12:32

Det lykkedes ikke for reparationsskibet Horizon Enabler at reparere søkabelbruddet ved Qaqortoq på bededagen. Skibet havde problemer med storisen, der nu er i Sydgrønland, og Tele-Post har besluttet, at reparationen udsættes igen, til efter storissæsonen.

- Ismeldingerne for Sydgrønland indikerer, at der desværre ikke er udsigt til, at situationen forbedres i nærmeste fremtid. TELE-POST har derfor efter samråd med søkabelskibet, Istjenesten og lokale eksperter besluttet, at udsætte reparationsarbejdet til efter storissæsonen, skriver Tele-Post i en pressemeddelelse.

Ærgerlig situation

Det er ikke første gang, at Tele-Post er nødsagt til at udsætte reparationen af søkablet i syd. Selskabet har haft flere problemer med både vejret og isen ved Qaqortoq, og har valgt at udsætte reparationen til flere gange.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at arbejdet ved Qaqortoq ikke har kunnet udføres nu. Den lange periode med søkabelbrud har været meget generende for vores kunder. Det har også været meget hårdt for vores medarbejdere, som gør alt for at kundeoplevelsen skal være så god som mulig, siger Kristian Reinert Davidsen, administrerende direktør i Tele-Post.

Tele-Post oplyser, at der ellers var en begrundet håb om en mulig reparation før storisens ankomst. Og reparationen var ellers tæt på at lykkes, men kunne ikke gennemføres på grund af for kraftig strøm.

Driftsforstyrrelser

Det er svært at forudsige hvornår storisen er drevet væk fra området. Derfor forventer TELE-POST reparationsarbejdet vil blive gennemført i begyndelsen af august, hvor storisen med stor sandsynlighed er væk, oplyser Tele-Post.

Der vil være større risiko for driftsforstyrrelser for internetkunder i syd, indtil reparationen kan gennemføres.