Søkabel-regning kan løbe op i 50 mio. kr.

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. april 2019 - 08:56

De tre brud på søkablet, hvoraf den ene er blevet repareret, er en bekostelig affære for Tele-Post, hvilket vil ses på bundlinjen, når årets regnskab skal aflægges.

- Jeg vurderer, at de samlede omkostninger for at få udbedret skaderne løber op i størrelsesordenen 45 til 50 millioner kroner, oplyser Tele-Post-direktør Kristian Reinert Davidsen til Sermitsiaq.AG.

Erstatningskrav

- Vi har rejst et erstatningskrav over for et rederi, som vi mener, er årsagen til kabelbruddet mellem Maniitsoq og Sisimiut, oplyser teledirektør Kristian Reinert Davidsen til Sermitsiaq.AG.

Han ønsker ikke at oplyse, hvilket rederi, der er rejst krav imod.

- Nu er sagen overdraget til vores advokat, der er i dialog med modparten. Det er det eneste, jeg ønsker at oplyse på nuværende tidspunkt, siger direktøren.

3000 meters dybde

Han oplyser, at eksperter er i gang med at undersøge, hvad der er årsag til bruddet i syd.

-Da kablet ligger på en dybde af 3000 meter, er det næppe en trawler, der står bag, siger Kristian Reinert Davidsen.

- Med hensyn til bruddet nord for Sisimiut aner vi ikke, hvad der er sket. Det skyldes, at vi endnu ikke har været på stedet og undersøgt kablet, da området er dækket med is, forklarer Kristian Reinert Davidsen.

Dyr i drift

Det canadiske søkabelskib, der spiller en helt afgørende rolle for, at man kan udbedre skaderne, er dyr i drift. Det koster teleselskabet cirka 500.000 kroner for hver dag, den er i arbejde for Tele-Post.