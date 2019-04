Søkabel-problemer: Spørg og få svar

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 20. april 2019 - 09:56

Tele-Post har aldrig før været ramt af så mange brud på søkablet på én gang, som det har været tilfældet siden 2. juledag. Første vest for Qaqortoq i tre kilometers dybde, dernæst syd for Sisimiut for siden at få problemer nord for Sisimiut.

Det rammer flere tusinde grønlændere langs kysten, som utvivlsomt har spørgsmål, som De gerne ser besvaret.

Sermitsiaq.AG har indgået en aftale med ledelsen i Tele-Post, hvor vi som medie formidler læsernes spørgsmål til teleselskabet, der vil sørge for at svare på hvert enkelt.

Sådan gør du

Har du et spørgsmål, så send det til følgende email-adresse:

jsn@sermitsiaq.ag

Vi forventer at kunne offentliggøre alle spørgsmål/svar i uge 18 her på hjemmesiden.

Husk

Vi vil kun behandle de spørgsmål, hvor du optræder med fuldt navn og adresse.