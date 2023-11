Socialt Topmøde II: Forskere indenfor socialområdet deler viden

Kassaaluk Kristensen Mandag, 20. november 2023 - 14:49

150 personer har deltaget i et socialt topmøde i Ilisimatusarfik, Nuuk sidste uge. Så mange deltagere styrker fællesskaber og relationer, når det kommer til velfærdsarbejdet, lyder det i en pressemeddelelse fra Ilisimatusarfik.

Det er Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd, der har afholdt Socialt Topmøde II, der fortsætter traditionen med socialfaglige konferencer der i 2021 blev startet af socialpædagogisk seminarium og Kofoed Skole.

- Under Overskriften ”Stærke Fællesskaber” har Socialt Topmøde II markeret sig som en international socialforskningskonference, hvor formidlingen var i højsædet og med rige muligheder for at udveksle viden mellem praksis og forskning, skriver Ilisimatusarfik.

Arktiske forskere deler viden

Under topmødet er der rig mulighed for at hente inspiration om velfærds- og socialt arbejde og forskning fra andre lande.

Blandt andre er det Cindy Blackstock og professor Suzy Basile, der begge er fra Canada, der har holdt oplæg.

- De talte henholdsvist om vigtigheden af at lytte og inddrage børn i velfærdsarbejdet og de canadiske erfaringerne fra forskning i ufrivillige steriliseringer af kvinder med oprindelig baggrund, lyder det.

Arbejder på nyt topmøde i 2025

På konferencen var der 10 forskellige sessions og mere en 40 oplæg som omfattede velfærdstemaer som: socialpolitik, pædagogik, skole, børn og unges velfærd, hjemløshed, handicap, kriminalitet og social udsathed.

Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd arbejder allerede på, at Socialt Topmøde lll bliver afholdt i november 2025 med fokus på en forpligtelse til at fremme viden, samarbejde og innovation på det sociale område.

Konferencen er finansieret af Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd og NunaFonden.