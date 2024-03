Socialrådgivere indkalder til demonstration

Thomas Munk Veirum Mandag, 11. marts 2024 - 07:47

Onsdag vil socialrådgivere demonstrere i seks byer her i landet, oplyser socialrådgivernes fagforening NIISIP.

Foreningen vil demonstrere for at vise sin utilfredshed med, at foreningens medlemmer kan miste et såkaldt myndighedstillæg:

- NIISIP / socialrådgiverforeningen agter at gennemføre en demonstration for at gøre opmærksom på vores utilfredshed over, de forhandlinger der pt. foregår mellem de offentlige myndigheder og AK.

Demonstrationer flere steder

I Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq vil der være demonstration onsdag klokken 13.00. Fagforeningen oplyser, at det er muligt, at der også vil være demonstrationer i andre byer.

- Vi kan på ingen måde acceptere, at forhandlingspartnerne vil fjerne socialrådgivernes / sagsbehandlernes myndighedstillæg. Vi kan ej heller acceptere at parterne drøfter, at man vil erstatte myndighedstillægget med rådighedstillæg med rådighedsforpligtelse op til 52 t/ kvartal, skriver Socialrådgiverforeningen i en pressemeddelelse.

Ifølge foreningen vil fjernelsen af tillægget betyde, at en socialrådgiver kan miste op til 3.500 kr. om måneden.

- Samtidig vil NIISIP også gøre opmærksom på vores utilfredshed over, at forholdende for de mest udsatte de sidste pr. år er blevet dårligere, lyder det videre.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra AK og Selvstyret til sagen.