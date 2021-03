Socialrådgivere bekymrer sig over de socialt udsatte børn

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 18. marts 2021 - 17:00

Ifølge socialrådgivernes forening Niisip er der mange socialt udsatte børn og unge, som ikke får den rette hjælp.

- Vi er meget bekymrede over denne udvikling, og departementet for området gør ikke noget. Mange børn og unge kan ikke få plads på en døgninstitution, og flere kommuner har ikke ressourcer til at forsørge disse unge, udtaler formanden for foreningen, Ellen Magnussen, i en pressemeddelelse i forbindelse med socialrådgivernes dag den 16. marts.

Den rette hjælp til socialt udsatte

Den dårlige udvikling må stoppes, påpeger foreningen, som har oplevet, at deres medlemmer har svært ved at samarbejde med Socialstyrelsen.

- Børn og unge anbringes på ikke godkendte institutioner, da det går for langsomt med at etablere og godkende institutioner, derved brydes loven. Derfor får de socialt udsatte børn og unge ikke den rette hjælp, derfor må der gøres noget straks, siger Ellen Magnussen.

Men den kritik afvises af Karina Ivalo Kleist fra døgn- og visitationsafdelingen.

- Kommunen har ansvar for at tilbyde støtte til de børn og unge, der har behov for det. Dette kan være i form af projekter, indtil der er ledige matchende pladser i egnede døgninstitutioner. Det er kommunen, der beslutter at benytte disse projekter, som Socialstyrelsen ikke har kompetence til blande os i, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Arbejder ud fra den gældende lovgivning

Karina Ivalo Kleist siger, at socialstyrelsen arbejder ud fra den gældende lovgivning.

- I forhold til godkendelse af nye selveejde døgninstitutioner påkræves der af lovningen en kvalitetsvurdering. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn. Det skal hertil gøres opmærksom på at Socialstyrelsen ikke benytter ikke-godkendte døgninstitutioner, oplyser hun.

Hun understreger, at ansøgning om oprettelse af selvejede døgninstitutioner kan være langvarig, da der stilles store krav til kvaliteten og hertil også planlægninger for at kunne få godkendt ansøgningen.

- Visitationen sker kun til godkendte døgninstitutioner via visitationssystemet, efter indstilling af kommunerne, lyder det fra Karina Ivalo Kleist.

Mangel på socialrådgivere i kommune

Kandidat til kommunalvalget i Avannaata Kommunia, Sofie Dorthe Olsen (IA), bakker op om kritikken af socialområdet og efterlyser faglærte socialrådgivere i kommunen.

- Der er ingen socialrådgivere i fire af kommunens byer. Det er anstrengende at der er mange sager vedrørende familier der ikke bliver behandlet. Tunge sager der vedrører anbringelser uden for hjem af børn og unge er som følger. Anbringelser på døgninstitutioner er på 40-50 sager og der er omkring 70 anbringelser hos plejefamilier, siger hun.

Derfor er det ikke kun børn og unge, der er klienter, påpeger Sofie Dorthe Olsen.

- Deres forældre skal modtage den primære service, hvis vi skal opnå det sundeste for barnet og den unge. Det er en kontinuerlig indsats rettet mod forældrene, siger hun, der ligeledes kritiserer kommunen for at være for dårlig til at ansætte socialrådgivere.

- Vi ved at prioritering af børn og familier kan være omkostningstung for kommunen og som eksempel kan nævnes, at udgifter til området i 2019 har været på omkring 70 millioner kroner. Det viser, hvor ufleksibel den politiske ledelse har været. Man kunne holde denne udgift på et minimum ved at have faglært personale ansat, lyder det fra IA-politikeren, som også efterlyser planer om behandling af børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb.