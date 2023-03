Socialområdet: To ud af tre ansatte har ikke socialfaglig uddannelse

Redaktionen Onsdag, 08. marts 2023 - 14:46

Kun 21 ud af 64 ansatte indenfor socialområdet i fire kommuner har en uddannelse som socialrådgiver eller er uddannet rådgiver i socialt arbejde.

Resten af de ansatte har ikke en relevant uddannelse indenfor socialområdet.

Naalakkersuisut ser det som et problem, der bør løses.

Fire ud af landets fem kommuner har oplyst, at mange normeringer i kommunernes socialområde er besat med personale uden relevant socialfaglig uddannelse.

Det drejer sig om Avannaata Kommunia, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq.

- Trods en høj ansættelsesprocent, er der alt for få med en relevant socialfaglig uddannelse, siger Naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Mimi Karlsen (IA) i en pressemeddelelse.

I Kommuneqarfik Sermersooq gælder det, at der i alt er 50,5 ansatte på børneområdet, hvoraf 27,5 er uddannede socialrådgivere. På voksenområdet er der 6-7 sagsbehandlere, hvor tre er uddannede socialrådgivere.

Kompetencen skal løftes

Naalakkersuisut rækker nu hånden ud til kommunerne for at etablere et samarbejde om at give de ansatte et kompetenceløft.

- Vi har behov for for flere socialrådgivere og rådgivere i socialt arbejde, og vi skal give de mange sagsbehandlere uden relevant socialfaglig uddannelse et kompetenceløft, så vores børn og unge samt personer med handicap er sikret en bedre sagsbehandling, siger hun.

LÆS OGSÅ: Tilioq: Socialrådgiver-mangel koster dyrt

En analyse fra sidste år, som socialrådgiverforeningen har gennemført viser, at der er stor mangel på uddannede socialrådgivere i kommunerne. Der er i alt 231 socialrådgiverstillinger i kommunerne. Af dem er 77 af stillingerne besat af uddannede socialrådgivere i 2022.

- Vi ved, at det er en udfordring at få rekrutteret uddannet arbejdskraft i hele landet. Men det skal ikke forhindre os i at skabe bedre vilkår for sagsbehandlerne, siger Mimi Karlsen.