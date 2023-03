Socialminister: Jeg er ikke imponeret over vores indsats

Redaktionen Lørdag, 11. marts 2023 - 15:39

Fredag i sidste uge præsenterede den danske socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (Soc.) aftalen på social-sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2023-2026.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Blandt de mange projekter for i alt knap en milliard kroner var også et vigtigt initiativ rettet mod grønlændere i Danmark. Nemlig en sprog- og kulturtilpasning af de nationale forældrekompetenceundersøgelser, som i dag bruges af de danske kommuner til at vurdere grønlandske forældres evner og som typisk udarbejdes forud for en anbringelse af et barn.

Omfattende arbejde

Både Institut for Menneskerettigheder og flere eksperter har kritiseret brugen af danske test på grønlandske familier, fordi de ikke giver et retvisende billede af forældrenes kompetencer og følelsesliv, og at der dermed er risiko for, at børn fjernes på et uberettiget grundlag.

