Socialminister tager på bygdebesøg

Besøg af danske ministre fortsætter i denne uge. I sidste uge havde naalakkersuisoq Mimi Karlsen besøg af sundhedsminister Magnus Heunicke, hvor den såkaldte spiralsag var på programmet.

I denne uge skal en anden alvorlig sag drøftes med en dansk minister. Det drejer sig om det grønlandsk-dansk samarbejde på socialområdet, der har fokus på at forbedre forholdene for børn og unge, og som Folketinget i Danmark har afsat penge til.

Selvstyret oplyser, at Astrid Krag og Mimi Karlsen i løbet af det firedages besøg skal høre om den forskel udvikling og implementering af flere af initiativerne fra samarbejdet har gjort. De to politikere skal også mødes med socialdirektørerne i henholdsvis Kommuneqarfik Sermersooq og Qeqqata Kommunia.

Mimi Karlsen glæder sig særligt til at vise Astrid Krag bygderne Atammik og Napasoq, hvor ministrene skal mødes med bygdebestyrelserne:



- Forståelsen for livet i en bygd er vigtig for den fulde forståelse af Grønland. Livet i en bygd afspejler både et tæt sammenhold og en forening med naturen. Men det kan også åbne øjnene op for, hvorfor danske løsninger ikke altid er så lette at kopiere til Grønland, udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed Mimi Karlsen.

Ministerbesøget afsluttes med et møde mellem ministrene, hvor de kan drøfte det videre arbejde.