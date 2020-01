Socialdemokrater synger Siumut-slagsang

Walter Turnowsky Torsdag, 23. januar 2020 - 13:23

Når de socialdemokratiske folketingsmedlemmer og ministre mødes til deres ugentlige gruppemøde, så indledes mødet altid med en sang.

Men tirsdag var det hele lidt anderledes. Her var der Siumuts folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam, der er en del af den socialdemokratiske gruppe, der havde valgt sangen.

- Det kan nogle gange være svært for os at synge med på de danske sange, så derfor prøver vi lige den anden vej, sagde hun, da hun introducerede Siumut-slagsangen ' Puigornikka qassioqaat' skrevet af Moses Olsen.

Og ganske rigtigt måtte de danske politikere da også kæmpe bravt for at komme igennem den grønlandske tekst. Heldigvis kunne Aki-Matilda Høegh-Dam føre an med høj og klar røst.

Og der var da også smil hele vejen rundt

- Det var en historisk oplevelse at se de danske ministre og den socialdemokratiske gruppe synge med. Det er vigtigt, at det ikke kun er grønlændere, som lærer noget om dansk kultur, men også at danskerne lærer noget om grønlandsk kultur. Og jeg synes de sang rigtig godt med, siger hun.

Moses Olsens datter, Akitsinnguaq Ina Olsen glæder sig over denne gestus.

- Det er rart at vide, at ånden lever videre. Det er en god fornemmelse at vide, at han på den måde stadig er tilstede, når nu jeg ved, hvor meget han og familien har ofret, siger hun til Sermitsiaq.AG.

- Og så ville han have syntes, at dette er rigtigt morsomt.

Du kan se, hvordan det gik, da den socialdemokratiske gruppe sang, ved at følge dette link.