Socialarbejdere trives – på trods af enormt arbejdspres

De hårdt pressede socialarbejdere overraskende godt i deres arbejde. Det afslører en ny, omfattende kortlægning af deres arbejdsvilkår.

Det skriver avisen AG.

Rapporten er den første af sin art i mere end 10 år og omhandler svar fra 200 ansatte inden for området. Den er lavet af lektor på samfundsinstituttet på Ilisimatusarfik, Steven Arnfjord, der konkluderer:

- Langt størsteparten af socialarbejderne, det vil sige tre ud af fire, oplever, at de trives på deres arbejde. Et mindretal, 1 ud af 4, føler sig udkørte, når arbejdsdagen er ovre.

Lønningerne

Der er har været stort politisk fokus på netop socialområdet og de ansattes arbejdsvilkår med store sagsbunker og en hyppig udskiftning af medarbejdere.

Lønningerne er lave. Flertallet tjener mellem 20.000 og 30.000 kroner, men der er også nogle, som får mindre end 20.000 kroner månedligt, viser undersøgelsen. Dertil kommer, at de kan sidde med op til 100 sager.

Man ville måske forvente, at arbejdspresset ville få flere til at bukke under eller føle sig stressede, udbrændte og utilpassede. Men Steven Arnfjords undersøgelse viser overordnet et modsat billede. Kun hver 10. har en følelse af at være udbrændt. For den enkelte, som bliver ramt, er det dog et stort problem.

- Det kan føre til langtidssygemeldinger og en udmeldelse af arbejdslivet i perioder, pointerer Steven Arnfjord.

