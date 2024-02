Efter "SOB"-udtalelse: Kreml kritiserer Biden for hård sprogbrug om Putin

Ritzau Torsdag, 22. februar 2024 - 06:41

Kreml kritiserer den amerikanske præsident, Joe Biden, for en bemærkning, hvor han betegner præsident Vladimir Putin som en "skør skiderik" ("a crazy SOB" - son of a bitch).

Biden fremsatte udtalelsen under en tale i San Francisco onsdag aften. Den amerikanske præsident talte egentligt om klimaforandringer som en eksistentiel trussel mod menneskeheden, da han ifølge medlemmer af pressekorpset omkring ham nævnte Putin i forbifarten.

- Klimaet er den seneste eksistentielle trussel. Vi har en skør skiderik som ham Putin-fyren og andre, og vi er altid nødt til at forholde os til faren for en atomkrig, men den eksistentielle trussel mod menneskeheden er klimaet, sagde den amerikanske præsident.

Putins personlige talsmand i Kreml, Dmitrij Peskov, siger, at bemærkningen fra Biden "er vanærende for USA", og at det er et dårligt forsøg på at fremstå som en Hollywood-cowboy".

I en yderligere bemærkning siger Peskov, at en sådan bemærkning om en leder af et andet land næppe krænker vores præsident, men skamfuldt for dem, der anvender sådanne udtryk.

- Har Putin nogensinde anvendt så grove ord om Dem? Det er aldrig sket. Derfor mener jeg det er skamfuldt for USA.

/ritzau/Reuters