Snestorm forsinker coronatest-svar

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 28. marts 2020 - 13:01

Landslæge Henrik L. Hansen:

- Der er ro på i dag, da vi ikke har fået nye testresultater. Der er heller ikke nogen, der er indlagt på grund af smitte med coronavirus. Indtil nu har vi haft megen fokus på udviklingen i Nuuk, hvor vi har taget langt de fleste prøver. Men vi har også taget mange prøver ude på kysten, så vi også følger udviklingen tæt, så vi straks kan opdage, hvis der skulle optræde tilfælde ude på kysten.

- I Ilussat 34 prøver, Aassiaat 24, Sisimiut 22 prøver. Vi mangler fortsat prøver fra Qaanaq og Tasiilaq.

- Flyet er kommet afsted i dag og befinder sig i nærheden af Færøerne, så i morgen har vi nye resultater, sagde landslægen.

Der festes fortsat

Politimesteren Bjørn Tegner Bay:

- Natten til i dag har været som en normal fredag aften og nat. Hvilket betyder, at man har haft en del at se til. Siden klokken 16.00 i går har vi været ude til 23 husspektakler og heraf seks i Nuuk. Dem i Nuuk er en indikation på, at der holdes fester på samme niveau som før coronaen kom. Jeg vil opfordre til at man tænker sig om. Den tætte kontakt øger risikoen for smitte. Og politiet og ambulancefolk kan derfor komme i fare.

Strandede på vej hjem

Karl Frederik Danielsen oplyser, at man er i fuld gang med at få de cirka 70 strandede borgere hjem. De første er fremme, mens andre er på vej.

-Det er svært at få et eksakt tal, men som jeg kan se, er vi oppe på 41 personer, som endnu ikke er kommet frem. De 32 vil i dag komme frem og de resterende ni vil komme afsted i morgen søndag, men her spiller jo også ind, sagde Danielsen.

Søg om udrejse

Han understregede, at Naalakersuisut på sin hjemmeside har givet mulighed for, at man kan søge om “nødvendige” rejser.

Læs her mere om, hvordan man skal ansøge alt efter hvilken situation man står i.

Ekstraordinære omkostninger

Landslægen oplyste, at det kostede en del at sikre den daglige flyforbindelse til Danmark. Ligeledes koster hver test 4.500 kroner for Sundhedsvæsenet.

Kan vi regne med at komme på ferie?

- Der er sket så ekstremt meget i verden og billedet ændrer sig hver eneste dag. Her i Grønland arbejder vi på at undgå at få smitten ind i landet. Meget få andre steder i verden har samme muligheder. Men det er klart, at der er en tidsgrænse for, hvor længe Grønland kan være isoleret. Planen for at komme ud af isolationen, har vi ikke endnu, da det afhænger af verdenssituationen de næste par uger. Derfor er det ikke mulig på nuværende tidspunkt at svare på, hvad der vil ske måneder frem, sagde Henrik L. Hansen.

Gentagen smitte

- Det er uafklaret om smittede kan blive smittede igen. Alle virus er forskellige og har forskellige egenskaber, derfor kan man ikke svare på dette spørgsmål endnu. Man ved, at man får immunitet, når man er udsat for virus, men vi ved ikke om denne immunitet reelt beskytter mod en ny infektion på længere sigt, sagde landslægen.

Forbud mod fester

- Ud fra et håndhævelsessynspunkt vil det give os nye muligheder, hvis vi havde de danske myndigheders mulighed for at skride ind. Det betyder, at kraftige henstillinger bliver egentlig lov. Det skal til, hvis vi skal kunne håndhæve dem her i Grønland. I dag er det kun forsamlingsforbud og flyveforbud, vi som politi kan gå ind og håndhæve, sagde politimester Bjørn Tegner Bay.