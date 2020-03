Sneskulpturfestival: Sol, sne og sammenhold

Merete Lindstrøm Fredag, 06. marts 2020 - 17:34

Solen skinner fra en skyfri himmel, og temperaturen ligger på behagelige minus fem grader. Den gamle atlanthavnen i Nuuk er dekoreret af 15 mere eller mindre intakte sneblokke på 3x3x3 meter, hvor ivrige deltagere arbejder på livet løs. En enkelt deltager ligger på toppen af sin blok og soler sig med lukkede øjne.

Projektleder for festivalen Nivi Christensen går rundt mellem deltagere og frivillige og ser ret godt tilfreds ud med tingenes tilstand. Hun er til daglig leder af Nuuk Kunstmuseum, men har påtaget sig opgaven med at gennemføre sneskulpturfestivalen for andet år i træk.

- Det er de frivillige, der bærer festivalen, og det er dem, der skal sikre, at den kører videre, siger hun.

Et af årets hold er otte af de frivillige, der har fundet sammen efter festivalens start. De fem er udvekslingsstuderende, der opholder sig i Nuuk i en kortere periode fra Frankrig, Finland og Danmark. De har slået sig sammen med tre nuumiut om at lave en skulptur, der skal bringe glæde til børn og barnlige sjæle i form af en rutsjebane.

- Det er så dejligt at være her, fordi man giver lidt og får så meget tilbage i form af at møde nye mennesker og have det sjovt sammen, siger 41-årige Rebekka Petersen. Hun er frivillig for andet år i træk.

Hun bakkes op af sygeplejersken Stine Nørkær, som siger, at det er dejligt at være en del af festivalen og en anden måde at opleve den på.

- Det gode ved det er, at man kan gå til og fra, som man har mulighed for i forhold til sit arbejde, siger hun.

Det skal være sjovt

Og netop den følelse hos de frivillige skal holde festivalen i gang i fremtiden, understreger projektlederen. Hun mener, at festivalen lukkede, fordi den var blevet for stor, og fordi der ikke var kræfter nok til at løfte opgaven med at gennemføre den.

- Vi taler ofte om bæredygtighed. I Grønland handler det ofte om ressourcer. Denne festival skal være bæredygtig på den måde, at vi kan klare det med de ressourcer, vi selv har. Og så skal det være sjovt, så de frivillige nyder at være her, siger hun og peger over på det frivillige hold, der afprøver deres rutsjebane til stor morskab for sig selv og de nærmeste tilskuere.

Peter Barfoed og Nuuk Turisme, der stod bag Sneskulpturfestivalen oprindeligt, forsøgte at overdrage projektet til kommunen, men successen blev ikke båret videre. Der var simpelthen ingen til at løfte arven og lægge de samme kræfter i festivalen, fortæller Nivi Christensen. Hun understreger, at hun ikke vil ende i samme situation, selvom det er hende, der styre slagets gang i øjeblikket.

- Festivalen skal ikke være afhængig af mig, siger hun.

Større er ikke altid bedre

Projektlederen skal lige hjælpe en af de frivillige med at save en isblok til. Den skal bruges til præmiepodie, når vinderne af konkurrencen kåres på søndag klokken 15.00

Festivalens historie Den første sneskulpturfestival blev afholdt i 1994 med arkitekten Peter Barfoed og Tegnestuen Nuuk A/S, som de bærende kræfter. Den blev afholdt 15 gange og havde, da den var størst, 55 deltagende hold. Sidste år var der 12 hold og i år er der 15 tilmeldte hold.

Nivi Christensen forklarer, at den størrelse som festivalen har nu, kan gives videre til andre, fordi det er overskueligt. I år er der taget to nye projektledere ind, som skal læres op, så de hver især kan overtage ledelsen om nødvendigt.

- På den måde sikrer vi, at festivalen ikke lukker igen, siger Nivi Christensen

Ud over de frivillige, så er festivalen også afhængig af den opbakning, der er lokalt, fortæller projektlederen. Kommunen støtter festivalen med omkring 200.000 kroner, men budgettet er reel på cirka det dobbelte. Resten kommer fra de 20 sponsorer, som er en god blanding af små og store virksomheder. Og så de timer, som de frivillige bruger på at gennemføre festlighederne.