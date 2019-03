Sneskulptur-festival skudt i gang

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 21. marts 2019 - 11:09

Frem til søndag klokken 11.00 er det nu op til 11 hold at lave de mest spændende sneskulpturer, som en dommerkomite vil bedømme, hvorefter borgmester Asii Chemnitz Narup vil stå for prisoverrækkelserne søndag klokken 14.00.

Bidende koldt

Det var ikke bare koldt, men bidende koldt, da formanden for Nuuks lokaludvalg Poul Petersen bød de mange deltagere og frivillige velkommen til festivallen på den gamle containerterminal, som nu er et velkomstcenter for de mange krydstogtsturister.

Han udtrykte håb om, at festivallen efter en længere pause igen vil blive en fast tilbagevendende tradition i hovedstaden.

Han takkede de mange erhvervsvirksomheder, som havde støttet tilblivelsen af arrangementet på den ene eller anden måde.

Der blev foretaget lodtrækning om, hvilke hold der skal skulle have hvilken isterning.

Varmestue

Besøgscenteret er under hele seancen åben, så de mange deltagere kan komme inden for og få varmen og en kop kaffe eller the. Arrangørerne byder desuden på sandwich og suppe til de hårdtarbejdende kunstnere, der er tilmeldt konkurrencen.

I aften slutter det sidste hold sig til festivallen. Det er en gruppe fra de nordiske lande, der er på vej til Nuuk fra København.

Lysshow lørdag aften

Nysgerrige, der gerne vil følge den kunstneriske proces de kommende dage kan frit møde op og følge arbejdet. En helt særlig og ganske givet smuk begivenhed vil udspille sig lørdag aften mellem klokken 20.00 og 22.00 hvor ”silent disco” vil følge et lysshow af de forskellige værker.