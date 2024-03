Snescooterforeninger sender kondolencer

I Nuuk samledes flere end hundrede mennesker sammen for at vise deres medfølelse.

Kassaaluk Kristensen Fredag, 01. marts 2024 - 11:16

Flere lys er blevet tændt udenfor Nuuks snescooterforenings bygning og ved skiliften torsdag aften.

Flere borgere, snescooterkørere, venner, familie og bekendte var samlet først ved de omkomnes familiers lejligheder og derefter ved snescooterforeningens bygning for at mindes de to unge mænd på 22 år, der omkom under en lavine ved Fanen tirsdag eftermiddag.

Over 100 mennesker var samlet, hvor også de omkomnes snescootere var blevet bragt til stedet i anledning af mindehøjtideligheden.

Andre byer viser medfølelse

Det to unge mænd, der blev 22 år, blev fanget i sneen under en lavine. En større redningsaktion resulterede i, at de to omkomne blev fundet og bragt til Nuuk, men deres liv stod ikke til at redde.

Flere myndigheder og SAR-gruppen fra Qamutit har deltaget i redningsarbejdet.

Det var ikke kun i Nuuk, der var mindehøjtidelighed. Også i Sisimiut og Tasiilaq viste snescooterkørere deres medfølelse ved at mødes på snescooter torsdag eftermiddag og aften.

I Tasiilaq blev der vist medfølelse for de efterladte, der mistede deres kære under en lavine. Privatfoto

I Tasiilaq blev de to omkomne mænd mindet ved en rundtur på isen.

I Sisimiut blev der vist den sidste respekt ved at køre snescooter omkring byen.