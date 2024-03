Snescooterforening viser sidste ære for omkomne

Flere snescootere er opstillet under høj himmel, mens de to unge mænd, der på tragisk vis omkom sidste uge, blev begravet i dag.

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 05. marts 2024 - 13:36

På rute på vej til det sidste hvilested, kirkegården i Nuuk, er der opstillet mange snescootere tirsdag formiddag.

Snescooter-opstillingen skal ære de to unge mænd, der omkom under en snelavine for en uge siden. De to bliver begravet i dag.

Det er Nuuks snescooterforening, Qamutit, der har opstillet snescooterne ved kirkegården for at vise deres medfølelse og sidste ære for de to unge mænd på 22 år, der er omkom under så tragiske omstændigheder.

LÆS OGSÅ: To unge mænd omkommet under lavine

De to unge blev tirsdag eftermiddag i sidste uge fanget i en snelavine, og på trods af livreddende hjælp under en omfattende redningsaktion, kunne de ikke reddes.

I dag, tirsdag 5. marts, mens solen skinner, bliver de to unge mænd begravet ved en smuk ceremoniel begivenhed, hvor kirken ad to omgange bliver fyldt med familie, venner, bekendte samt borgere, der har været med til redningsaktionen.