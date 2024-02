Pressemøde hos politiet om lavineulykke

Thomas Veirum, KassaaLuk Kristensen Onsdag, 28. februar 2024 - 13:20

Tirsdag skete en tragisk ulykke ved Nuuk. To mænd på 22 år omkom, da de på snescootere blev fanget af en lavine.

Som følge af ulykken blev der gennemført en stor redningsaktion med deltagelse af politiet, Arktisk Kommando, frivillige fra Snescooterforeningen Qamutit og beredskabet i Sermersooq.

Onsdag middag har Grønlands Politi indkaldt til et pressemøde om den omfattende aktion. Linjechef for beredskabet, Brian Thomsen, fortæller, at anmeldelsen om ulykken tikkede ind hos politiet kl. 17.20 tirsdag.

Han uddyber, at over 10 personer var med på turen, hvor ulykken skete, og at de to mænd havde det rette sikkerhedsudstyr på, men at det ikke var tilstrækkeligt til at redde dem.

Ingen livstegn

Efter ulykken blev den første mand fundet efter cirka en times gravearbejde i snemængderne, og den anden mand blev fundet efter yderligere en times aktion.

Brian Thomsen fortæller, at der blev ydet førstehjælp, da de to blev fløjet med helikopter til skadestuen, men de udviste ingen livstegn fra de blev fundet.

Brian Thomsen understreger, at området ved Fanen, Aqqitsoq, er et meget stejlt og farligt område, hvor store mængder sne er skredet under lavinen.

Af hensyn til blandt andet de mange involverede i redningsarbejdet er kommunens kriseberedskab aktiveret, så der er mulighed for at tale med en psykolog. Telefonen er stadig åben for henvendelser på 367000, hvor man kan bede om at blive omstillet til kriseberedskabet, oplyser Brian Thomsen.

Beredskab: Samarbejde foregik som det skulle

Blandt de der deltog i redningsaktionen var 14 brandfolk fra beredskabet i Sermersooq, og aktionen har sat sine spor, fortæller beredskabschef Jes Damgaard Andersen:

- Der blev gennemført et kæmpe arbejde for at redde de her unge mennesker.

- Det er en meget alvorlig sag og noget, der påvirker os, siger han.

Brandvæsenet deltog med folk på snescootere, og en båd blev også brugt i forbindelse med redningsaktionen, som desværre var forgæves i forhold til at redde de to unge mænds liv.

Jes Damgaard Andersen understreger, at aktionen foregik under politiets ledelse, og at han derfor ikke kan gå i detaljer om redningsaktionen, men set fra hans stol foregik samarbejdet mellem de forskellige deltagende myndigheder og de frivillige godt og som det skulle.

Snescooterforening takker frivillige

Onsdag formiddag takker Snescooterforeningen Qamutit på Facebook foreningens medlemmer for indsatsen i forbindelse med ulykken:

- Der var 30 til 40 snescootere ude og hjælpe i går, under de forhold der var, gjorde vi vores bedste. De blev fundet og bragt hjem til deres familier. Tak til alle medlemmer af Qamutit og vores SAR gruppe for deres indsats, skriver foreningens bestyrelse, der også udtrykker deres dybeste medfølelse til de unge mænds familier og pårørende.

Også formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede, har kommenteret ulykken på det sociale medie:

- Der er i dag sket en meget tragisk hændelse i Nuuk, hvor to unge mennesker har mistet livet. Jeg sender min dybeste kondolencer til deres familie og nære pårørende, skriver Múte B. Egede på Facebook.