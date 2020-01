Snekaos - busser og fly er indstillet

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 20. januar 2020 - 14:09

Opdateret kl. 14.12 med oplysninger om flytrafikken, red.

Sne, kombineret med kraftig blæst, driller ikke blot flytrafikken i det meste af Grønland, men også bilisterne og den kollektive trafik i Nuuk.

Bilisterne havde svært ved at komme frem på grund af sne og dårlig sigtbarhed i Nuuk Leiff Josefsen

Overalt i byen ser man bilister, der har problemer med at forcere sneen, der siden den tidlige morgen er væltet ned over byen. Og mange borgere har hjulpet med at skubbe biler fri af sneen.

Sigtbarheden og føret er så udfordret, at busserne midlertidigt er indstillet, hvilket skaber yderligere problemer på vejene, når borgerne skal hjem.

Leiff Josefsen

Klokken 13.40 oplyste Nuuk Bussii at al kørsel er indstillet. Borgere opfordres til at følge selskabets Facebook-side, hvor man oplyser, når busserne igen er i drift.

Al flyvning indstillet

Air Greenland oplyser desuden, at man her ved 14-tiden har indstillet al flyvning på grund af vejret, og man er i gang med at ombooke 232 flypassagerer, der bliver påvirket. Flyselskabet kan ikke oplyse, hvornår eventuelt strandede passagerer kan komme videre til deres slutdestination.