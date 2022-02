Snedækket ruder koster en bøde

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 15. februar 2022 - 14:59

Grønlands Landsret stadfæstede torsdag den 10. februar kredsrettens dom i en sag, hvor en mand fra Nuuk var tiltalt for at have ført en bil under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

- Baggrunden for sagen var, at bilens højre sideruder under kørsel var dækket af sne i et sådant omfang, at udsynet var forringet, hvilket fremkaldte fare for andre, skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Dårligt udsyn kan være farlig

Manden var tidligere i kredsretten blevet idømt en bøde på 1.500 kroner, og var samtidig blevet frakendt førerretten betinget i tre år, hvilket landsretten altså var enig i.

Fakta Ved en betinget frakendelse af førerretten skal man op til en køreprøve med teori og praksis, idet man ellers vil miste førerretten. Derudover betyder en betinget frakendelse af førerretten, at man – hvis man overtræder færdselsloven inden for de næste 3 år – risikerer at miste førerretten ubetinget i mindst 6 måneder. Kilde: Grønlands Politi

- Nogle borgere bliver slemt overraskede over at få en bøde og betinget førerretsfrakendelse for ikke at have sikret tilstrækkeligt udsyn gennem bilruden. Dårligt udsyn kan dog være den direkte årsag til en grim færdselsulykke, og det er altså baggrunden for sanktionsniveauet, oplyser anklagerfuldmægtig Nina Jessen i pressemeddelelsen.

Grønlands Politi opfordrer til, at alle borgere i en tid med megen snefald og tilisede bilruder er særligt omhyggelige med at bringe køretøjet i en forsvarlig stand inden de begiver sig ud i trafikken.