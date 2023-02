Snart kan borgere få hjælp døgnet rundt

Redaktionen Søndag, 05. februar 2023 - 12:56

Det skal være slut med at ringe forgæves, når borgere kontakter telefonrådgivningen Tusaannga. Fra 10. februar er det muligt at ringe til en rådgiver døgnet rundt, oplyser Departementet for Brøn, Unge og Familer på deres hjemmeside.

Her fremgår det, at antallet af henvendelser til Tusaannga viser, at der er et stort behov for telefonrådgivning.

Sidste år modtog telefonrådgivningen ikke mindre end 3.826 opkald fra borgere, der havde brug for hjælp, oplyser departementet. Det er en stigning på 48 procent i forhold til året før.

- Borgerne skal kunne henvende sig døgnet rundt. Følelsen af ensomhed, angst eller selvmordstanker kan melde sig på alle tidspunkter af døgnet, og kan ikke indrettes efter åbningstider, siger Naja Lund Kielsen, der er afdelingschef i Socialstyrelsen.

Hun tilføjer, at selvmord udgør cirka 10 procent af alle henvendelserne.

Svære følelser er ikke indstillet efter uret

Udvidelsen af Tusaannga vil ifølge departementet komme alle borgere til gode. Døgnåbningen markerer også en efterspurgt milepæl i arbejdet med at sikre hjælp og støtte til landets børn og unge, som har det svært. Og det har været vigtigt at lytte til de unges budskab om, at det ikke skal være et klokkeslæt, der bestemmer, hvornår man kan få hjælp.

Det forklarer Mimi Karlsen, naalakkersuisoq for børn, unge, familier og sundhed.

- Svære tanker og følelser er ikke indstillet efter uret, det ved vi alle. Derimod skal man som ung kunne få kontakt med en person, der er parat til at lytte, lige når man har brug for det. Med døgnåbningen af Tusaannga, imødekommer vi dette, siger hun.

Tusaanngas rådgivere står til rådighed på telefon 801180 og sms 1899.

FN’s Børnekomité anbefalede i 2017, at rådgivningstilbuddet i Grønland skulle udvides, således, at de var tilgængelige i 24 timer. Børnerettighedsorganisationen, MIO, efterspurgte også en løsning på hjælp døgnet rundt, herunder gennem udvidelse af åbningstider ved telefonrådgivningstjenesterne, på grund af den høje forekomst af selvmord i Grønland.