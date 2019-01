Snarlig byggeri af vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut

Redaktionen Søndag, 27. januar 2019 - 15:56

Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia har afsat 22 millioner kroner til en ATV vejspor mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, men indtil videre har kommunen blot ventet på at Naalakkersuisut godkender rapporten med vurderingen af virkninger på miljøet (VVM) for ATV sporet. Nu forventer borgmester i Qeqqata Kommunia Malik Berthelsen (S), at det sker til april.

- Det er forventningen at Naalakkersusiut tager fat i VVM-rapporten af første etape af ATV sporet til april. Vi tror derfor på, at vi kan gå igang med at anlægge ATV vejen til sommer, siger borgmester Malik Berthelsen.

1.etape af ATV sporet går fra Kangerlussuaq til førstefjorden nær Sisimiut. Før vejen fra Førstefjorden til Sisimiut kan anlægges, så skal der findes løsninger for ATV sporet sammen med Nukissiorfiit, fordi den vil berøre vandspærre zonen i Sisimiut.

ATV vejen kan på sigt eventuelt opgraderes til et egentligt vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

