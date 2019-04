Smykkesten: Certificering er for dyr

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 02. april 2019 - 13:00

Det fremgår af Naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked, Erik Jensens svarnotat vedrørende forslaget.

Peter Olsens (IA) forslag om at pålægge Naalakkersuisut at oprette en certificeringsordning af grønlandske smykkesten står til at blive nedstemplet af Naalakkersuisut.

Peter Olsen har lavet et forslag på baggrund af Naalakkersuisuts ”redegørelse om certificering af grønlandske smykkesten og stenfigurer” fra juni 2017, hvori han pointerer, at sådan en certificering vil øge efterspørgslen og værdien af grønlandske smykker.

Det afviser Erik Jensen (S) i sit svarnotat, hvor han bruger selvsamme redegørelse for at pointere, at certificeringen af smykker vil blive for omkostningstungt for landet.

- Sådan en ordning vil fordre høje tekniske og økonomiske krav, hvilket vil pålægge væsentlige omkostninger i ressourcer og administration. Naalakkersuisut vurderer disse omkostninger til ikke at stå mål med et positivt udbytte, skriver Erik Jensen i sit svarnotat.

Seminar

Erik Jensen skriver i sit svarnotat, at en egen certificeringsordning ville være videnskabelig, og det ville kræve dyre analyseomkostninger for hvert enkelt smykkesten, afhængig af smykkestenstype, vægt og detaljer.

Naalakkersuisut understreger, at markedsføringsbaseret certificeringsordning er at foretrække ifølge redegørelsen. Men under et seminar for småskalarettighedshavere i december 2018, var deltagerne mere skeptiske for den form for certificering.

- I stedet var der tilslutning til, at et certifikat udstedt af et internationalt videnskabeligt institut ville have en større kommerciel gennemslagskraft, skriver Erik Jensen i svarnotatet.

Derfor indstiller Naalakkersuisut forslaget til forkastelse.

Forslaget vil blive førstebehandlet i Inatsisartut på torsdag den 4. april.