Smykker, høns og grise i Sydgrønland

Redaktionen Lørdag, 06. marts 2021 - 09:16

Inuit Ataqatigiit i Kommune Kujalleq stiller op med 20 kandidater til kommunalvalget, og går som det første efter at stoppe Kuannersuit projektet, skriver avisen Sermitsiaq.

De vil skabe endnu mere erhvervsudvikling, blandt andet ved at udnytte de mange smykkesten, der findes i Sydgrønland, og oprette en designerskole for smykker, skabe produktion af smykker, samt udvikle landbruget og kvægproduktionen med høns, kyllinger og grise.

- Inuit Ataqatigiit går til valg på mange ting, men jeg vil gerne nævne tre ting, som vi finder vigtige. Den første ting, handler ikke så mærkeligt om Kuannersuit, og vi er blevet enige om, at vi går til valg på, at man ikke skal åbne Kuannersuit til minedrift. I stedet vil vi gerne skabe mulighed for, at man kan samle smykkesten, og at vi skal finde en måde at skabe en produktion af smykkesten, som området er så rigt på, og at vi også skal oprette en skole for design af smykker. Det skal ske i samarbejde med Naalakkersuisut, siger Stine Egede, der igen stiller op til kommunalbestyrelsen for IA.

De vil også gerne skabe mere udvikling i forsøgsstationen Upernaviarsuk.

- Upernaviarsuk er også en landbrugs- og fåreholderskole, og vi ser mange muligheder for at udvikle den endnu mere end i dag. For eksempel ved at have høns, kyllinger og grise, som man kan skabe en produktion af. Det er også på tide, at der bliver gjort mere for at sælge meget mere af egne grøntsager og salater.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: