Smugleri: Kokain i underbukserne

2022 er året med et bemærkelsesværdigt højt antal af dødsfald blandt såkaldte »body packers:« Det vil sige rejsende til Grønland, med ulovlige euforiserende stoffer gemt indvortes i kroppens hulrum.

Det skriver avisen AG.

Som politiet gentagne gange har mindet om i løbet af året, er det en livsfarlig rejse at begive sig ud på, og for i hvert fald tre personer blev turen fatal: Så sent som i oktober mistede en 53-årig mand livet efter hash-pakkerne havde hobet sig op i hans tarm og skabt en betændelsestilstand, som manden døde af.

En af årets første body packers, som blev fanget i at smugle ulovlig narko til Grønland, var en 47-årig mand, viser et domsresumé fra Grønlands Landsret.

Den 7. januar 2022 klokken 18.55 blev han stoppet i Nuuk Lufthavn, tilbageholdt og efterfølgende sigtet og tiltalt for at have indført mindst 70 gram hash og mindst 60 gram kokain med henblik på videreoverdragelse. I anklageskriftet fremgår det videre, at manden »opbevarede hashen indvortes og kokainen i sine underbukser.«

