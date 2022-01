Smittetal: 479 nye smittede

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 17. januar 2022 - 16:38

De opdaterede smittetal er for de to døgn 15. januar og 16. januar. Landslægeembedet oplyser, at det ikke har været muligt at opdaterer antal af indlæggelser og vise smittetal for de enkelte byer.

Smittespredning i Avannaata Kommunia har været højt, men i det seneste to døgn er der ikke registreret nye smittede. Der er dog to indlagte i Avannaata Kommunia, mens der er 7 indlagte i Sermersooq.

Der er heller ikke registreret nye tilfælde i Kommune Qeqertalik, hvor der er i alt 372 smittede. I Kommune Kujalleq har man konstateret 76 nye smittede.