Smittetal fortsætter med at stige i Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 27. marts 2020 - 13:02

Personen, som er testet positiv, har relation til en af de allerede kendte smittetilfælde i Nuuk, hvilket er en beroligende melding, da det således ikke er tale om ukontrollerbar smittespredning.

Svar på 41 test

Det ene tilfælde er resultatet af i alt 41 prøver, som Landslægeembedet har fået svar på i dag fredag.

- Nu kan vi for alvor se, at epidemien raser rundt om i verden. Men det er stadigvæk roligt i Grønland. Vi har fået en enkelt positiv i dag, men det er en, som er blevet smittet af nogen, vi kender i forvejen, sagde landslægen.

- Der er tale om smitte inden for en familie og vedkommende var i karantæne i forvejen, uddybede landslægen.

Ingen epidemi

- Der er således ikke tale om, at der er en epidemi i Grønland. Jeg kan konkludere, at vi i forhold til andre lande er langt bagude. Den situation prøver vi at opretholde, selv om det nu begynder at have store omkostninger, at folk ikke kan rejse frit omkring, sagde landslægen.

Nu er man oppe på have foretaget 344 test og man mangler svar på 17 test.

Drop festerne

Politimester Bjørn Tegner Bay opfordrede til, at man undlader at holde fest, fordi man her kommer alt for tæt på hinanden.

- Så vi bliver nødt til at holde afstand. Og en af metoderne er at droppe de festlige sammenkomst. Husk også når I er ude at handle, at vi også sørger for at holde afstand. Det store budskab er: hold afstand, så er du også med til at forhindre en smittespredning, sagde politimesteren.

De strandede kommer hjem

Karl Frederik Danielsen oplyste, at man sammen med politiet er ved at udarbejde en plan, så dem, der er strandet udenbys, kan komme hjem. Det vil ske i løbet af de kommende dage.

- En samarbejdsgruppe er i gang med en plan, så de strandede får besked om, hvornår de kan komme hjem, sagde Karl Frederik Danielsen, der afslørede, at pressen i løbet af dagen vil få oplysninger om, hvordan planen bliver strikket sammen.

Landslægen om karantæne

- Vi har overblik over de smittede, og så har vi overblik over dem, der har været udsat for smitte. Vi har ikke ført et egentligt register over, hvem der er tale om. Men vi har oplysningerne, fordi vi i samarbejdet med politiet er sikre på, at de er orienteret, fortalte landslægen, der ikke havde et tal på, hvor mange der er gået i selvvalgt karantæne efter de er kommet til Grønland fra Danmark.

Snestorm forhindrer flyvning

- Vi har en aftale om leverance af testkits, men vi har ingen lovning på, hvornår vi får det leveret. Vi har forsøgt alternative muligheder, men ingen af disse projekter har vist sig at være realisable. Vi er meget opsat på at få det til at fungere, fordi forsinkelsen at sende prøverne ud af landet er betydelig. I dag er der eksempelvis ikke kommet et fly ud af Nuuk i dag og måske vil der heller ikke ske i morgen, og det er naturligvis en udfordring, sagde Henrik L. Hansen, der har fået lovet en leverance af testkits inden påske, men han turde ikke tro på det på grund af den store usikkerhed.

Afbud fra dansk sundhedspersonale

- Der skal uddannes på sygehuset på rigtig mange forskellige niveauer, og det har sundhedsvæsenet arbejdet på i en længere periode. Vort fokus har også været at vi kan tage hånd om dem med andre sygdomme, som vi har langt flere af, sagde landslægen.

- Vi har modtaget afbud fra sundhedspersonale fra Danmark. Og vi er i kontakt med de danske myndigheder, for at sikre at flest mulige kommer alligevel. Nogle af vore vikarer er blevet bedt om at blive hjemme af deres arbejdgivere. Vi har nu anmodet de danske myndigheder om at bistå, således at disse mennesker alligevel kan rejse. Men det er helt klart en af de konkrete udfordringer, vi kommer til at stå med i tilfælde af, at vi kommer til at stå med mange alvorligt syge patienter, oplyste landslægen.

- Vi har en plan om at fortsætte de uopsættelige behandlinger – eksempelvis kræft. Men det er helt klart, at en situation som denne er vi nødt til at lave prioriteringer. Hvis epidemien bliver langvarig ude i verden, så vi i en længere periode er afskåret fra omverdenen, så vil det give udfordringer for den pukkel af behandlinger, som vi har måttet udskyde. Det har vi ikke noget svar på i dag, sagde landslægen.