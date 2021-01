Smittet sundhedsmedarbejder overholdt karantæneregler

Merete Lindstrøm Tirsdag, 19. januar 2021 - 09:41

Den person, som i sidste uge blev konstateret smittet med Coronavirus i Uummannaq, har fået dispensation fra indrejse og karantæneregler af sundhedsvæsenet.

Politiet har i forbindelse med, at man opdagede den smittede i Uummaanaq, foretaget en undersøgelse af, hvorvidt personen har fået dispensation til at rejse direkte til Uummannaq, uden en negativ re-test i Ilulissat, som reglerne ellers foreskriver. Efterforskningen blev afsluttet i går mandag.

- Vores efterforskning har vist, at der i sagen foreligger de nødvendige dispensationer. Der er derfor ikke sket et brud på karantænereglerne, og der er ikke nogen personer, der er blevet sigtet, siger politimester Bjørn Tegner Bay til Sermitsiaq.AG

Dispensation til at arbejde

Sundhedsmedarbejderen har både fået dispensation til at rejse videre til Ummannaq, uden at have fået svar på sin coronatest og til at gå på arbejde.

Politimesteren oplyser at smittesporingen har fungeret fint og at folk har været behjælpelige i forløbet. Han understreger at en dispensation til at gå på arbejde ikke er det samme som at personen må færdes frit ude i samfundet, før der foreligger en re-test.

- Det man får dispensation til er at udføre en samfundskritisk funktion, men man skal stadig overholde karantænen efter arbejde, siger Bjørn Tegner Bay ug uddyber:

- Der er ikke en finger at sætte på personens måde at håndterer karantænen på.

Sundhedsledelsen har givet dispensation

Vedkommende blev testet positiv syv dage efter indrejse. Vedkommende var på daværende tidspunkt i Uummannaq,

Ifølge Selvstyrets indrejse og karantæneregler, skal rejsende, der skal til destinationer nord for Ilulissat forblive i Ilulissat til en negativ re-test foreligger. Der kan dog gives dispensation til personer med samfundskritiske funktioner.

Det er landslægeembedet, der har det øverste ansvar for dispensationer, men det er Sundhedsledelsen, der tager beslutning om at give dispensation i første omgang.