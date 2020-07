Smitteramt skib er ejet af tysk milliardær

Thomas Munk Veirum Torsdag, 30. juli 2020 - 11:36

Onsdag rettede IA-politikeren Sofia Geisler kritik af myndighederne i sagen om det corona-tilfælde, der blev opdaget i Nanortalik i sidste uge.

Politikeren mente, at myndighedernes kommunikation i sagen var mangelfuld.

Hun mente blandt andet, at lokalbefolkningen havde krav på at få at vide, hvor skibet med den coronasmittede person kom fra.

Landslægen har tidligere overfor KNR oplyst, at han ikke ønskede at fortælle, hvor forskningsskibet kom fra, men at det kom fra et land uden for Rigsfællesskabet.

Offentligheden kan godt få indsigt

I et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG oplyser landslægen dog, at der ikke er noget til hinder for, at offentligheden får oplysningen nu:

- Skibet "Hetairos" er registret i Cayman Islands. Skibet er på den nuværende rejse afsejlet fra Storbritannien og via Island ankommet til Nanortalik, skriver landslæge Henrik L. Hansen.

Sofia Geisler efterlyste desuden svar på, hvem der står med ansvaret, hvis den coronasmittede bliver alvorligt syg, eller hvis der opstår mere sygdom ombord på skibet.

Forpligtet til at hjælpe

Her oplyser landslæger, at Grønland kan blive bedt om at hjælpe til, hvis den situation skulle opstå, og skibet befinder sig ved Grønland:

- Skibet befinder sig nu til søs. Hvis der opstår sygdom om bord, er det kaptajnens ansvar at sikre de ombordværende den nødvendige behandling. Såfremt der er behov for bistand fra land, vil de nærmest liggende lande med kapacitet til at bistå, være forpligtiget til at medvirke til at sikre behandling af de syge søfarende eller passagerer, forklarer landslægen og fortsætter:

- Grønland kan i en situation blive bedt om assistance og vil være forpligtiget til at bistå i det omfang, der er mulighed for det. Denne praksis har hele tiden været gældende og tages jævnligt i anvendelse i tilfælde af akut behandlingskrævende sygdom eller tilskadekomst blandt besætningsmedlemmer og passagerer på trawlere, fragtskibe, passager/krydstogtskibe samt fritidsfartøjer, skriver Henrik L. Hansen.

Gennemgår procedurer for anløb

Sagen om smittetilfældet har vakt ekstraordinær opsigt, fordi det har vist sig, at den coronasmittede og resten af besætningen på forskningsskibet ikke har overholdt karantænereglerne og har bevæget sig rundt i Nanortalik.

Landslægen oplyser i den forbindelse, at myndighederne er ved gennemgå procedurerne for anløb for uden landske skibe til grønlandske havne.

Med det håber myndighederne at undgå lignende tilfælde, hvor en besætning tilsyneladende ikke har forstået de grønlandske coronarestriktioner.

Prisvindende superyacht

Forskningsskibet eller rettere superyachten ”Hetairos” er 62 meter langt og bygget i Finland tilbage i 2011, og har vundet flere internationale priser for blandt andet sit smukke design og luksuriøse indretning.

Yachten ejes af den tyske milliardær Otto Happel, der omdannede virksomheden GEA til en global systemleverandør og introducerede maskiner og anlæg til blandt andet fødevare-forarbejdning. Han børsnoterede virksomheden tilbage i 1989 og optræder i dag på Forbes liste over verdens rigeste milliardærer.

Se video herunder, hvor "Hetairos" anløber Hobart i Australien.