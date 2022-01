Smitteopsporing udfordret: Kontakt jeres nærkontakter

Kassaaluk Kristensen Fredag, 31. december 2021 - 09:16

Det er ikke muligt for smitteopsporingen at kontakte alle smittedes nærkontakter telefonisk på grund af højt antal smittede dagligt.

Det oplyser Landslægeembedet i en pressemeddelelse.

Derfor opfordres smittede borgere til at tage medansvar og selv tage kontakt til deres nærkontakter, så de også kan testes.

- De personer, som du kan have smittet, skal identificeres og informeres. Du skal derfor straks orientere dine nære kontakter om, at du er smittet, lyder opfordringen.

Hvornår skal de testes

De seneste dage er der fundet mange smittede. I går blev der fundet 95 nye smittede. Og i onsdags var tallet 78.

Landslægeembedet forklarer, at der er forskellige regler for, hvornår vaccinerede og ikke-vaccinerede nærkontakter skal testes efter sidste smitteudsættelse:

- Hvis din nærkontakt ikke er færdigvaccineret, skal vedkommende gå i karantæne og blive testet på 7. dagen for eksponering af smitte. Hvis din nærkontakt er færdigvaccineret, behøver vedkommende ikke at gå i karantæne hvis der ikke er symptomer, men skal testes på 4. og 7. dagen for eksponering af smitte.

Forlænget svartid på test

Endvidere skal en smittet tage kontakt til sin arbejdsgiver. Og det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at identificere nærkontakter på arbejdet, så disse kan testes.

Embedet oplyser, at der kan forventes længere svartider på tests, da centrallaboratoriet har modtaget et ”rekordstort antal podninger” både den 29. december og 30. december.

- Der arbejdes på højtryk både dag, aften og nat for at få analyseret disse, men der må forventes forlænget svartid i disse dage. Såfremt der er et negativt svar på testen, vil dette blive givet via SMS, når det foreligger, skriver embedet.