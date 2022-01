Smittede i Danmark kan nu afbryde isolation når symptomer stopper

Ritzaus Bureau Mandag, 24. januar 2022 - 17:08

Fremover kan smittede afslutte selvisolation, når de ikke længere har symptomer på coronavirus, og der er gået fire dage fra testtidspunkt.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen oplyser desuden, at de nye anbefalinger træder i kraft med det samme.

Har man ikke symptomer, skal man isolere sig i fire dage, efter at man har fået et positivt PCR-svar.

Desuden skal nære kontakter til smittede ikke længere isolere sig, medmindre at man får symptomer.

Nære kontakter skal tage en lyntest eller PCR-test tre døgn efter, at den smittede person er testet positiv.

Sætter arbejdspladser i stå

Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, fortæller, at der skal være en balance mellem den situation, man står i, og de anbefalinger der er.

- Vi har i den seneste tid set, at der har været en ret stor stigning i antallet af smittede, og rigtig mange har derfor siddet hjemme i selvisolation. Det har haft store konsekvenser for mange arbejdspladser, der har haft svært ved at få det til at hænge sammen.

- Vi vurderer, at det er forsvarligt at ændre på anbefalingerne, fordi vi har en høj immunitet, som både skyldes, at rigtig mange er blevet vaccineret, og at der er mange, der har været smittet med omikron, siger hun.

Får man symptomer på covid-19, skal man isolere sig og få en PCR-test hurtigst muligt.

Helene Probst fortæller, at de nye anbefalinger vil føre til mere smitte i samfundet.

- Med anbefalingerne fokuserer vi der, hvor risikoen er størst.

- Vi ved at risikoen er størst hos dem, der har symptomer, og hos dem, der er testet positive, inden de får symptomer. Det er her, vi fokuserer og anbefaler selvisolation, siger hun.

Ok med flere smittede

Det giver mening at lempe på anbefalingerne om isolation, sådan som Sundhedsstyrelsen nu gør, vurderer professor i infektionsmedicin Lars Østergaard, Aarhus Universitet.

- Man må nok forvente, at der kommer nogle flere smittede, når man ændrer isolationsanbefalingerne. Men omvendt har vi en omikronvariant, der gør, at mange bliver smittet, men få bliver alvorligt syge.

- Var lempelsen kommet i en situation, hvor deltavarianten var dominerende, var sagen en anden, siger han.

Professor emeritus i infektionssygdomme Eskild Petersen, Aarhus Universitet, er enig.

- Selvfølgelig er der en øget risiko for at sprede smitte, når du lemper på anbefalingerne.

- Men omvendt kan vi jo heller ikke have en situation, hvor vi ikke kan skaffe sundhedspersonale og skolelærere, fordi mange er i karantæne eller i isolation.

- Der må man vægte det samfundsmæssige perspektiv, siger Eskild Petersen.