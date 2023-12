Smitte blandt indlagte patienter stiger: Andel af vaccinerede er stadig lavt

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 14. december 2023 - 17:44

Knap halvdelen af borgere på 65 år og ældre samt personer i særlige risiko har taget imod vaccine mod corona og influenza. Det viser dugfriske tal fra landslægeembedet.

Konkret drejer det sig om, at 47,5 procent af personer på 65 år og ældre, der har sagt ja til coronavaccine, mens 55,5 procent har lagt arm for influenzavaccine.

- Ud fra de tal vi har modtaget, så er det tydeligt, at nogle folk fravælger coronavaccinen. I det hele er lidt over halvdelen af målgruppen vaccineret mod influenza, og lidt under halvdelen af de 65-årige og ældre er blevet vaccineret mod corona. Vi ser gerne, at flere tager imod tilbuddet for at forhindre alvorligt sygdom, for det er forventeligt at smitten vil stige henover vinteren siger landslæge Henrik L. Hansen.

Stigende smitte blandt indlagte

Sundhedsvæsenet har igennem efteråret taget flere PCR-test for corona blandt indlagte patienter med symptomer på luftvejsinfektion. De første positive svar er begyndt at tikke ind i midten af november, og nu er der tegn på en stigning af smittede blandt patienterne, viser en opgørelse hos landslægen.

- Der er helt klart corona i omløb. Men det er selvfølgelig forventeligt. Vi ser samme tendens i Danmark. På nuværende tidspunkt er der dog ikke risiko for, at vores system bliver overbelastet som vi så det i de første måneder af 2022, siger landslæge Henrik L. Hansen.

Om de indlagte patienter, der er smittet med corona bliver isoleret under indlæggelsen oplyser landslægen, at der er bestemte forholdsregler i sundhedsvæsenet for at undgå, at smitten spreder sig patienterne.

Sporadisk overvågning

Statens Serum Institut har i en orientering oplyst, at der er stigende smitte med forskellige luftvejsinfektioner, deriblandt corona, influenza og rs-virus.

Landslægen oplyser, at der også foreligger analyser for de andre luftvejsinfektioner udover corona og influenza i landet, men at der ikke er dukket noget foruroligende op.

- Men selvfølgelig er det forventeligt, at smitten af de forskellige luftvejsinfektioner også kommer til Grønland fra Danmark. Især gennem juletrafikken, det har vi set før. Men det er ikke et alvorligt problem på nuværende tidspunkt, beroliger landslægen.