Småskalalicenshaver med stor succes

Toke Brødsgaard Lørdag, 13. juli 2019 - 14:37

Det er relativt nemt at få en småskalalicens. Hos Råstofstyrelsen er de meget interesserede i, at endnu flere har mod på at arbejde med dette. Derfor hjælper de gerne med råd og vejledning for at nye småskalalicenshavere kan komme godt fra start.

Nogle af de, der allerede nu bryder sten under småskala lovgivningen, er familien Jepsen. Angùnguak Thomas Jepsen har sammen med sin far og søster virksomheden Greenland Minerals and Gems, og de har haft deres licenser i flere år nu.

Rubiner og safirer i baghaven

Angùnguak er selv uddannet geolog og er for nylig hjemvendt fra to år i Australien, hvor han færdiggjorde sit studie. Han har i en del år været fascineret af de mineraler og krystaller, der er at finde i Grønland, så uddannelsen er valgt med omhu.

Sammen med geologen Eric Drummond, der medvirkede i programserien Ice Cold Gold, har han gjort nogle rigtig flotte rubin- og safirfund kun ca. en times sejlads fra Nuuk.

Familien Jepsen prøver for tiden at slibe, polere og skære nogle af de rubiner og safirer de har fundet for at finde frem til kvaliteten af disse Toke Brødsgaard

Nu, hvor han er kommet tilbage fra Australien skal dette fund udnyttes.

Overvejelser

Tankerne med fundet er mange, og Angùnguak arbejder en del med, hvordan de bedst muligt vil kunne udnytte deres position som småskalalicenshaver.

Samarbejdet med Eric Drummond har muliggjort at nogle af de store rubinkrystaller allerede har været fremvist på en række internationale udstillinger, så potentielle købere har fået øjnene op for de unikke rubiner fra menneskenes land.

Under en UV-lampe fremstår rubinen meget klar Toke Brødsgard

På nuværende tidspunkt har Angùnguak andet arbejde, men målet er på længere sigt, at småskalaerhvervet skal blive hans fuldtidserhverv.

Turisme og udvinding

Målet er på sigt dels at kunne tiltrække turister, der selv vil finde deres egen rubin til eksempelvis en vielsesring, dels at udvinde og få slebet en række rubiner og safirer, der kan sælges til smykkedesignere eller lignende.

Lige nu har Angùnguak og familien udvundet en række rubiner, som de for tiden arbejder med selv at prøve at slibe, polere og behandle for at se potentialet i dem.

Familien Jepsen har blandt andet leveret rubiner til velgørenhedssmykket designet af Buuti Pedersen til støtte for grønlandske børn Toke Brødsgaard

Rubinerne er ikke nogle, der blot ligger og flyder, de er godt gemt i naturen, og det kræver en del kendskab og søgning at kunne finde disse.

Småskalalicenser

Lige nu er der 57 aktive småskalalicenser, men Råstofstyrelsen har kortlagt en lang række områder, hvor det er muligt at søge en småskalalicens. På disse steder har styrelsen allerede lavet forarbejdet og ved, at der med stor sandsynlighed er noget at gå efter.

Man kan få to forskellige licenser. En, hvor man får eneret på et område, og en hvor man får lov til at udvinde, men ikke har eneret på området.

Man skal have boet i landet i minimum fem år for at kunne søge om en licens. Det er muligt på Råstofstyrelsens hjemmeside at finde informationer om de to typer. og er man i tvivl er man velkommen til at kontakte styrelsen.