Små byer kvæles af boligmangel

Redaktionen Onsdag, 21. juli 2021 - 17:45

En nyansat lærer i Qasigiannguit bliver måske nødt til at bo på hotel. Det er simpelthen umuligt at finde en bolig i byen, skriver avisen AG.

- Tænk, at det er så svært at skaffe bolig til blot en enkelt lærer udefra, at vi kan blive nødt til at sende vedkommende på hotel. Det er alt for dyrt. Og helt urimeligt, lyder kritikken fra skoleinspektør Aqqa Samuelsen, som samtidig er viceborgmester i Kommune Qeqertalik (Siumut).

Blokke revet ned

Selvstyret rev i år 4 boligblokke med 48 boliger ned i byen. Uden at erstatte boligerne med nye. Nu mangler der i den grad lejligheder. Det er mere end 20 år siden, der sidst blev bygget boliger i Qasigiannguit.

- Børnefamilier mangler desperat boliger her i byen. De folk, som kan være med til at løfte kommunen, flygter. Nogle rejser til Nuuk, som suger alt til sig her i landet.

Du kan læse hele artiklen i avisen AG, som du kan få adgang til her: