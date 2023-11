Små børns brug af mobil og tablets: Ingen holdning fra Naalakkersuisut

Jensine Berthelsen Torsdag, 23. november 2023 - 15:51

I Danmark har "Børns Vilkår i Danmark" lavet en undersøgelse af små børns brug af mobiltelefoner og tablets, hvor undersøgelsesresultaterne viser, at 9 ud af 10 børnehavebørn bruger tablet eller telefon derhjemme.

Børnene bruger den til at se film eller videoer, og lige så mange bruger den til at spille spil i dagligdagen.

Mariia Simonsen mener, at det også her i landet bør undersøges, hvor meget små børn – og børn i det hele taget – bruger tablets og andre mobile platforme. Hun mener desuden, at der er et behov for at forældre får vejledning.

Hun heviser til, at folk med indsigt i børns adfærd er bekymrede for udviklingen:

- Små børn skal lære sig selv at kende, og det gør de bedst i direkte kontakt med andre mennesker, argumenterer hun i sit spørgsmål.

Ingen planer om undersøgelse

Simonsen har derfor spurgt til, om Naalakkersuisut følger udvilkingen, og om Naalakkersuisut har planer om at få lavet lignende undersøgelse herhjemme.

Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Aqqaluaq Biilmann Egede (IA) svarer nærmest med enstavlsesord, at Naalakkersuisut "ikke følger børns skærmforbrug..." og at Naalakkersuisut "på nuværende tidspunkt ikke har planer om at undersøge børns brug af tablets".