Små børn må isoleres på grund RS-virus

Walter Turnowsky Torsdag, 07. marts 2019 - 10:23

I år har otte børn været indlagt med RS-virus. Sidste år var der tale om 24. Det er hvert år i vintermånederne, at den meget smitsomme sygdom rammer.

Og mens den som udgangspunkt er ganske harmløs for voksne, så kan det udvikle sige anderledes alvorligt hos små børn.

- Den rammer primært små børn under seks måneder, i den aldersgruppe er man særlig sårbar fordi immunforsvaret ikke er færdigudviklet. RS-virus er en luftvejslidelse der kommer til udtryk enten som en akut astmatisk bronkitis eller lungebetændelse, og børnene kan blive meget dårlige, skriver sundhedsledelsen i et svar til Sermitsiaq.AG.

- Man kan finde RS-virus-infektioner hos børn op til to år, det er dog de færreste der bliver rigtig syge og indlagt. Det kan også ses hos voksne, men her vil det ses som almindelig forkølelse.

Isoleres fra andre patienter

Da virussen er særdeles smitsom, skal børnene holdes isoleret ind til et døgn efter symptomerne er ophørt eller indtil de bliver udskrevet.

- Man isolerer for ikke at bringe smitten videre til andre patienter. Nogle af de andre indlagte børn har nedsat immunforsvar f.eks. for tidligt fødte, hjertebørn eller patienter med andre kroniske lidelser, hvilket gør at en RS-virus kan blive livstruende, hvis de bliver smittede.

Indtil videre har der været sengepladser nok til at håndtere årets udbrud, som er på det samme niveau, som det plejer at være.

Smitter ved nys og host

RS-virus smitter for eksempel ved nys og lignende. Så det er en god idé at holde spædbørn på afstand af folk med en forkølelse.

- Hvis man har spædbørn på mindre end seks måneder, skal man så vidt muligt forsøge at holde dem i minimum en armslængdes afstand fra andre børn eller voksne, som er forkølede, lyder rådet fra sundhedsledelsen.

- Hvis man skal besøge nogle som er syge, kan man overveje at vente til de er blevet raske.

- Når man nyser er det vigtigt, at man dækker mund og næse med en engangsserviet, der efterfølgende kasseres.

- Derudover anbefales altid en god håndhygiejne, hvor man vasker hænderne med vand og sæbe, når man har hostet eller nyst, været på toilettet og før madlavning og spisning.

- Ydermere anbefales det, at man vasker hænder eller bruger håndsprit inden man tager barnet op. Ved disse tiltag kan man nedsætte risikoen for at blive smittet og give smitte videre.